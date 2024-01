A településnek két pályázat elnyerésével sikerült szert tennie egy komolyabb összegre, amelyet az önkormányzat saját tőkével is megtoldott, így több utca teljes megújulásának lehetünk szemtanúi a közeljövőben. A támogatások olyan útszakaszok felújítását teszik lehetővé, amely sokak életét befolyásolja majd pozitívan.

Nádasdladány polgármestere, Varga Tünde, a Feol.hu-nak számolt be a települést érintő új fejlesztésekről.

Az Arany János utca ugyan aszfalt burkolattal rendelkezik, de a jelenlegi állapota – ahogy a település vezetője fogalmaz – messze nem ideális: töredezett, foltozott, és kátyús. A felújítás során nem csak az útburkolat cserélődik, hanem egy új, három állásos autóbuszöblöt is kialakítanak, ami közvetlenül a kastély park oldalához csatlakozik. Ez pontosan a varroda udvarának bejárata mellett lesz, amit egyébként is a kastélyba látogató vendégek parkolásának biztosítására tartanak fenn. Ez a fejlesztés különösen fontos, hiszen az elmúlt években nagyot nőtt az autóbuszos turisták száma is a Nádasdy-kastélyban.

A beruházás nem csak a közvetlen környezetben élő 45 háztartást és 104 lakost érinti majd kedvezően, hanem közvetetten pozitívan hat a település egészére, az ide érkező turistákra, és a környező falvakból átutazóként használókra is

– tette hozzá Varga Tünde.

A projektnek köszönhetően javul majd a közlekedés biztonsága és az út állapota is.

A kivitelezés a tavaszi időszakban kezdődik, de nemcsak az Arany János utca díszeleghet új köntösben. A Virág utca, a Rózsa utca, a Gyár utca is vadonatúj aszfaltburkolatot kap és a polgármester tájékoztatása szerint, az utcák lakói időben kapnak értesítést a kezdődő munkálatokról.

Ezek a beruházások összesen 90 háztartást és 242 embert érintenek, ígérve komfortosabb életkörülményeket és közlekedési feltételeket az itt lakóknak.

Az utcák útfelújítása jelentős mérföldkő Nádasdladány életében. Így már elmondhatjuk, hogy a településen, minden lakott utca aszfaltborítást kapott

– zárta le a beszélgetést a polgármester.