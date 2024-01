– Az iskolai szülői munkaközösség tartott a helyi intézmény javára jótékonysági bállal összekötött szilveszteri bulit, ahol én voltam a zenész! Dióhéjban elmondhatom, hogy fergeteges buli volt, ami nem volt hagyományos, hiszen szilveszter révén a gyerekek is részt vehettek rajta szülői felügyelettel. Így mondhatjuk, hogy együtt mulathatott a falu apraja-nagyja – mondta lelkesen Dudar Feri, majd a részletekre is kitért:

– Én sem voltam egyedül, a családom is ott volt a buliban, mivel feleségem is SZMK tag, így ő is részt vett a szervezésben is. Hagyomány szerint éjfélkor elénekeltük a Himnuszt, majd kisebb tűzijátékot lőttünk az utcán. Ezt jómagam finanszíroztam, mivel tudtam, hogy lesznek gyerekek, gondoltam pici örömöt szerezhetek nekik. Ezután tombola húzás volt majd ismét a mulatásé volt a főszerep. Nálunk mulatós emberek vannak, így a zene is mulatós volt főleg, bár a retró zene is szerepet kapott a tánczenék mellett. Igencsak belementünk a hajnali órákba, hiszen mire vége lett fél 5 volt, akkor zártuk a Művelődési ház ajtaját. Itt szeretnék Sikeres, és nagyon Boldog új évet kívánni mindenkinek!