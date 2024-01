Az állatelhagyások, állatelkobzások az állatvédők szerint sajnos napi feladatokat igényelnek. Rengeteg megyeszerte az a terület, ahonnan bejelentést kapnak, hogy rossz állapotban lévő vagy kóbor állatot láttak valahol a helyiek. Mindeközben csökkent az örökbefogadási,- és támogatói kedv, illetve a felelős állattartás, az állatkínzásos esetek és a nem megfelelő szankcionálás is számos kérdést, megoldásra váró problémát felvet. Erről és még sok egyéb másról mesélt a feol.hu-nak Lajos Bence, a FEMA műveletirányítója és Dari Csaba, a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője.

Az állatvédők egy nemrég történt esetet megemlítve, az agárdi három csontsovány kutya elkobzását illetően elmondták, a baj, hogy egy másik állat is megsérüljön talán elkerülhető lett volna, ha az emberek, akik látták a három igen rossz állapotban lévő ebet előbb tesznek bejelentést. Úgy vélik ez egy általános probléma, amelyben több tényező is szerepet játszhat, akár az, hogy nem akarnak viszályt a nem megfelelően tartott állat gazdájával, akár az, hogy félnek a következményektől, ha kitudódik a bejelentő neve – ez egyébként anonim módon is lehetséges – vagy egyszerűen csak nem érdekli őket annyira, hogy bejelentést tegyenek, pedig az időbeni jelzéssel nagyon sokat tudnának segíteni, hiszen nem minden esetben kobozzák el az állatot a gazdájától. Ha a körülményeket látva van esély arra, hogy némi iránymutatás vagy támogatás elegendő lehet, akkor először azt ajánlják fel. Az elkobzás mellett a fent említett másik gyakori eset, amikor a gazda kietlen területen, mezőn vagy útszélen hagyja az állatot. Ilyenkor nincs más mód, amint értesülnek az állatvédők az esetről mennek és odaviszik az állatot, ahova épp tudják.

A bírság kiszabás, mint esetleges megoldás

Kérdésemre, hogy vajon mi segíthet a menhelyek telítettségének csökkentésén, valamint az állatelhagyások, a nem megfelelően tartott állatok helyzetén a FEMA munkatársa úgy fogalmazott, hogy szankcionálná mindezeket, de persze ez csak azoknál az eseteknél működne, ahol ismert a gazda kiléte. Szeretné, ha a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna az állatvédelem és az állatkínzásnak is nagyobb súlya lenne. A tettektől függően büntetné azokat, akik nem tesznek eleget az állatvédelmi törvényekben foglaltaknak akár pénzbírság kiszabásával is.

– A kiszabott bírságok egy országos alapba mehetnének, amely aztán visszaosztódik az állatvédelmi szervezeteknek attól függően, hogy mennyire aktívak – vetette fel egy estleges megoldásként Lajos Bence.

Dari Csaba pedig arról beszélt, hogy az edukáció is sokat segíthet, tapasztalata szerint ugyanis rengeteg olyan gazda van, akinek nincs rossz szándéka az állattal, nem szeretné kiéheztetni vagy bántani, de például nincs benne chip, mert arról sem tud, hogy létezik ilyen és ráadás kötelező. A láncon tartás és a kennelben tartás ugyan nem tiltott, de tartósan és hosszútávon az sem tesz jót az állatnak. A testi és lelki jóltartás egyaránt fontos, éppen ezért biztosítani kell számára a megfelelő minőségű és mennyiségű ellátást, az orvosi ellátást és az ingergazdag, szocializálását segítő környezetet.

Állatmentés és örökbefogadás Fejérben

Üzenetek, hívások és képek tömkelege érkezik a különböző szervezetekhez nap, mint, akiknek nincs annyi munkatársuk és önkéntesük, hogy eleget tegyenek minden jelzésnek, így priorizálniuk kell az esetek súlyosságát. Legelőször oda indulnak, ahol a leginkább szükség van rájuk, majd úgy haladnak lefelé. Munkájukat pedig segíthetik azok a civil állatbarátok, akik, ha módjuk van rá besegítenek a mentésben, egy menhely támogatással vagy önkéntesként. Utóbbiak sajnos nincsenek túl sokan. Ami pedig az örökbefogadókat illeti, a két szervezet képviselője szerint az elmúlt időszakban szintén nem túl jó a helyzet. Ennek is számos oka lehet, a FEMA esetében, ha valaki örökbe szeretne fogadni egy kutyát, akkor szükséges egy bemutatkozó levél, egy személyes konzultáció a menhelyen, illetve néhány kritériumot be kell tartania az örökbefogadónak. Ilyen például, hogy tilos a láncon tartás és a tartós kennelben tartás.

– A menhelyek nem véletlenül találják ki ezeket a ’szabályokat’. A személyes találkozásnál maradva, ez azért fontos, mert nem csak a leendő gazda találhatja meg a számára megfelelő állatot, hanem az ott dolgozó is megismerheti az örökbefogadót és a figyelmébe ajánlhat egy hozzáillőt. Egy fiatalabb kölyökkutyának valószínűleg jobb választás egy fiatal gazda, egy idősebb örökbefogadónak pedig szintén jobb választás lehet egy nyugodtabb, simulékonyabb kutya – mondta a NOÉ vezetője.

Lajos Bence azt is hozzátette, hogy egy örökbefogadott kutya esetében elkerülhetetlen, hogy az állat lelkileg ne 'cipeljen' magával traumákat, ezért türelem és idő kell hozzá, amíg elhiszi, hogy az új gazdájánál jobb lesz az élete.

A szaporítók felelőssége és az ivartalanítás fontossága

Nem szabad elmenni amellett, hogy a szaporítóknak mekkora felelőssége van a telített menhelyek és az utcára került négylábúak vonatkozásában. Lajos Bence kötelezné minden olyan állat ivartalanítását, amely nem rendelkezik megfelelő tenyésztői háttérrel.

– Az ivartalanítás nemcsak a túltenyésztést oldaná meg, hanem rengeteg betegséget is megelőzhet, arról nem is beszélve, hogy utána lenyugszik tőle az állat és a kan kutyák esetében a szökést is lecsökkentené –.

Tervek a közeljövőre

Mind a FEMA, mind pedig a NOÉ szeretnék a jövőben is folytatni az együttműködést, hiszik, hogy együtt a többi állatvédő szervezettel is együttműködve nagy sikereket érhetnek még el. Ami a konkrét terveket illeti a FEMA telephelyén hamarosan kialakításra kerül egy macskaház, egy saját vizsgáló és egy karanténhelyiség, de egy új kutyák szállítására alkalmas autót is szeretnének beszerezni.

A beszélgetés bővebb változatából készült egy több részes podcast is, melynek első része hamarosan elérhető lesz hírportálunkon.