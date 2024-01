Több szolgáltató működésében is fennakadásokat tapasztalhattak január 2-án a fogyasztók. A szünet után azonban mostanra újra lehet telefonálni, internetezni, televíziózni az érintett szolgáltatóknál.

A Vodafone tájékoztatta a feol.hu-t arról, mi okozta a tegnapi fennakadásokat. Mint kiderült, a szolgáltatáskiesést áramszünet okozta az egyik szerverközpontban, így a forgalom átirányításának ideje alatt a szolgáltatások az ország több pontján nem voltak elérhetőek. A hibát elhárították, így a mobilszolgáltatások ismét működnek, kaptuk az információt.

A Vodafone hangsúlyozta a valószínűleg gyakori panaszok után: előfordulhat, hogy néhány mobilkészülék automatikusan nem csatlakozik újra a hálózathoz. Ilyenkor érdemes újraindítani a készüléket vagy átállítani azt repülőgép üzemmódba, majd vissza. A szolgáltató közösségi oldalán megosztotta azt is, hogy a TV szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák javát is elhárították, de azért vannak még települések, ahol előfordulhatnak fennakadások. Ezért kérik, hogy ahol nincs adás, ott kapcsolják ki a modemet, majd egy perc után kapcsolják vissza. A Telekom is hasonló hibára hivatkozott közösségi oldalán, s ugyanazt javasolja: a készülékek újraindítását.

