Különös és szokatlan jelenséggel szembesülhettek a Vodafone és a Telekom hálózatában azok, akik telefonálni, internetezni szerettek volna ma délelőtt. Sem telefonálni nem lehetett, de több internetes hálózat is leállt vagy lelassult. Egy ideig a Vodafone szolgáltatói oldala elérhetetlen volt, a közösségi oldalán azonban, az utolsó bejegyzés alatti hozzászólásokban írják a fogyasztók településről-településre, hogy a hálózat nem működik sehol, így Budapesten, Fejérben sem. A szolgáltató közvetlen telefonszáma sem volt elérhető egy ideig, most pedig a géphang tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy „szolgáltatásainkban fennakadások tapasztalhatók…” Információink szerint az OTP hálózata is érintett volt, egy ideig a bankkártyás fizetések sem voltak lehetségesek.