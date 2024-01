Az új esztendő első napjaiban még jellemzően jelen van az évkezdés adta lendület. Az újévi fogadalmak még élénken élnek az elmékben, s talán a megvalósításuk sem tűnik elérhetetlenül nehéznek. A felmérések szerint a legtöbben ezúttal is az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra tettek ígéretet, azonban egyre többen vannak, akik a mentális egészségük fejlesztésére szeretnének nagyobb figyelmet fordítani. Előkelő helyen szerepel a fogadalmak listáján a csokimegvonás és a futócipő vásárlása mellett a káros szokások elhagyása és a pénzügyi helyzet javítása is. Habár a számok szerint mindkét nem képviselőinek több mint fele tesz valamilyen – ha nem is világmegváltó, de életminőséget javító – fogadalmat, mindössze húsz százalékuk biztos a kitűzött cél elérésében.