Néhány évvel ezelőtt zajlott már járdaprojekt a kistelepülésen, akkor két lépcsőben készült el a Fő utca mindkét oldalán az új járda. A mostani, Vasút utcai felújítást is figyelembe véve az elmúlt években összesen közel 2500 méter hosszan újultak meg a gyalogosfelületek Újbarkon. A folyamatban lévő munkákra az önkormányzat 7 millió forint támogatást nyert a Magyar falu programban és ha a továbbiakban is kedvező marad az időjárás, úgy – Schnobl Ferenc, polgármester szerint - két héten belül birtokba is vehetik az újbarkiak az új járdát.