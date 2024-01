Már húsz éve elkezdődött valami

Régen az óceán felől érkező támadható hírek azt támasztották alá, hogy a pusztuló nyugat valóban az utolsókat rúgja, egyre lassuló ütemben. Azóta a nyugat határa egyre inkább kitolódik, függetlenül attól, hogy pusztul vagy sem és a határ változásával a mentalitás is. Húsz éve például arról írt az újság január 30-án, hogy már partnert is lehet szerezni a boltból.

Dortmundból érkezett a hír, hogy pénteken esténként partnert is lehet keresni a borsón, babon és egyéb élelmiszereken kívül az egyik amerikai élelmiszerlánc dortmundi szupermarketjében. Az ötlet a bolt vezetőjétől származik: a szinglik, akik nem csak bevásárolni akarnak, kitűzhetnek egy szalagot, amely jelzi, hogy nem zárkóznak el egy kis flörttől. A cég többi szupermarketében, amelyekből csak Németországban 92 van, egyelőre nincs szingli-péntek. Az elképzelés kedvezőnek bizonyulhat a dortmundi áruház számára, ha megnöveli a péntek esti forgalmat.

Szaftos pletyka a keresztapáról

Húsz évvel ezelőtt, James Brown halála előtt két évvel azzal foglakozott a sajtó, így a hírlap is, hogy a soul keresztapja túllőtt a célon. A sok hangszeren játszó, mégis leginkább énekesként ismert előadó közel fél évszázadon át volt meghatározó szereplője a sztárvilágnak, és azóta is hatással van a zenére, ám ettől még sajnos ő is követett el hibát. Az egyik ilyen hiba miatt az volt a róla szóló cikk címe: Feleségverő muzsikus. New Yorkból indult a hír és a rendőrségi fénykép James Brown amerikai soulénekesről, akit családban elkövetett bántalmazás gyanújával őrizetbe vettek a dél-karolinai Aikenben. A soulzene keresztapjaként emlegetett 70 éves művész egy otthoni veszekedés közben a földre lökte 33 éves feleségét, Tomi Rae Brownt, akit a karján és a csípőjén keletkezett zúzódásokkal és horzsolásokkal kórházba szállítottak.