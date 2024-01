Az új törvény szerint tilos a kutyahússal való kereskedés vagy a kutya levágás céljából való tartása, tenyésztése, ugyanekkor azt nem foglalták bele az újításba, hogy a kutyahús fogyasztása is tiltott lesz 2027-től. Ennyi időt, azaz három évet kapnak azok az étterem-tulajdonosok és gazdák, akik a fent említett tevékenységek valamelyikét végzik. 2027-től pedig már három év börtönt is kaphat, aki nem tesz eleget a törvénybe foglaltaknak – adta hírül több hírportál mellett a BCC is.

Az állatvédelem mellett talán az is közrejátszott a kormány döntésében, hogy egy tavalyi felmérés szerint a dél-koreaiak csupán 8 százaléka fogyasztott kutyahúst az elmúlt 12 hónapban. 2015-höz képest pedig jelentősen csökkent, akkor a dél-koreaiak 27 százaléka fogyasztott.

A kormány statisztikái szerint az ázsiai országban 2023-ban megközelítőleg 1600 olyan étterem működött, amely ételei között kínált kutyahúst és 1150 olyan kutyafarm, ahol levágás céljából voltak tartva az állatok.

Kíváncsiak voltunk, hogy mit szólnak az új törvényhez a megyénkben lévő dél-koreai éttermek és úgy tudtuk, hogy Iváncsán több is működött. Információink szerint azonban mindegyik zárva van vagy már nem működik, a Vörösmarty út 3. szám alattira például már egy ’eladó’ tábla is kikerült.

Egy biztos, ezek egyikében sem tudnak fogyasztani a dél-koreai ételek kedvelői, nemhogy kutyahúst – ez egyébként itthon eddig is tiltott volt – , de semmi mást sem.