A mulasztás pótlására szólítja fel a tordasi jegyző azokat a kutyatulajdonosokat, akik tavaly szeptember-októberben elfelejtettek eleget tenni a kötelezettségüknek és nem jelentették le a kutyájukat. Ezt most január 3-ig megtehetik, eddig lehet leadni a kitöltött ebösszeíró adatlapot a polgármesteri hivatalban. Zay Andrea jegyző arra is felhívja a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás elmulasztása esetén ezúttal a megfelelő szankció is alkalmazásra kerül, ami állatvédelmi bírság kiszabását jelenti, amelynek összege 75 ezer forintnál kezdődik.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Tordasi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról.