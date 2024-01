Az Úrhida határán talált elhagyatott Mazda 323 története nem csak a helyiek kíváncsiságát keltette fel, hanem a feol.hu olvasóit is magával ragadta. Két héttel korábban írtunk arról a karácsonyi időszakban magára hagyott autó rejtélyéről, ami – ugyan nélkülözte a rendszámot, de szélvédőn rendelkezett egy, az azonosítást segíthető matricával – időközben izgalmas fordulatot vett, ugyanis az autó ugyanolyan rejtélyesen eltűnt, ahogy megjelent.

A település polgármestere, Bognár József szerint, a cikk megjelenése után az autóval kapcsolatos bürokrácia szükségtelenné vált, mivel a jármű eltűnt. A december végén magára hagyott Mazda 323-as, rendszám nélkül, elhagyatottan várta sorsát Úrhida határán. Az autó, amelyről senki sem tudta, hogy hogyan került a “susnyásba” a megjelent cikket követően, extrém gyorsan gazdára talált és eltűnt.

Hogy ez minek tudható be, arról senkinek sincs tudomása! Vajon a tulajdonosa jött el érte, midőn elszégyellte magát, hogy hű társától ilyen méltánytalan módon vett búcsút? Vagy éppen mások látták meg benne a “lehetőséget”, az első látásra még “vállalhatónak” tűnő járgányban? Nem tudjuk! Az autó azonosítására irányuló kísérletek, – beleértve a regisztrációs matrica adatainak kikérését is – érdeklődésünk idején még eredménytelenek voltak és úgy tűnik okafogyottak is lettek.

Az úrhidai hivatal és a helyi körzeti megbízott, Petőcz Ádám erőfeszítései ellenére, az autó tulajdonosának kiléte és az autó pontos sorsa továbbra is ismeretlen maradt.