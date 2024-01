Az alapítvány munkatársai ott vannak, közúti baleseteknél, ikerszülésnél, újraélesztésnél, mérgezéseknél, fulladó, görcsölő, eszméletlen gyermekeknél és az ebben résztvevő gyermekintenzíves szakorvosok és szakápolók a mindennapi gyógyító munkájuk mellett látják el ezt a szolgálatot, de hogyan és milyen rendszerben működik az alapítvány?

– A Magyar Gyermekmentő Alapítvány az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben van, tehát ez egy államilag finanszírozott tevékenység. Fontos tudni, hogy súlyos állapotú gyermekekről az esetek egy százalékában beszélünk. Ezek azok az esetek, ahol olyan invazív beavatkozásokra van szükség, amelyekhez olyan szakemberek kellenek, akik főállásban, minden nap gyermeki intenzív, illetve gyermek traumatológiai, vagy gyermeksürgősségi osztályon dolgoznak. Ők ezt a rutint viszik ki a helyszínre és ehhez egy olyan plusz felszerelés kell még, egy átlagos rohamkocsi felszereléséhez képest, amit nem tudnak sehol a világon még pluszban rátenni egy normál mentőautóra, hanem ez általában alapítványi finanszírozással valósul meg, például Németországban is. Ezt a pluszt tehát mi adjuk hozzá az Országos Mentőszolgálat munkájához és nagyon súlyos esetekben oda vezényel minket a mentőszolgálat. Több, egészen pontosan négy ilyen egység van az országban, Budapesten, Győrött, Pécsen és Balatonlellén, és mindegyik 100 kilométeres körzetet lát el.

A Masterplast 3.6 millió forinttal támogatta egy 4.2 millió forintos vérgáz-analizátor megvásárlását. Az eszközt ön, mint elnök, illetve mint szakmai igazgató át is vette és megköszönte, de mit is jelent pontosan egy ilyen berendezés az alapítvány számára?

– Ez az eszköz, amit most kaptunk, egy vérgáz és labor, pontosabban kézi laborkészülék. Nagyon kicsi, de nagyon nagy tudással bír és képes nekünk akár percek alatt gyakorlatilag teljes vérvizsgálatot végezni. Az alapítványunk négy autóval rendelkezik, és ebből kettő van felszerelve ezzel a laborkészülékkel. Segít nekünk abban, hogy fel tudjuk állítani a diagnózist, hogy megfelelő terápiát alkalmazzunk már ott a helyszínen. A vérgázadatok segítenek abban, hogy hogyan lélegeztessük a beteget, tehát egy nagyon komplex kis készülék, amely nagyban segíti a munkánkat. Ahhoz, hogy az ilyen jellegű plusz felszerelést tudjuk biztosítani a mentőautóinkon, támogatók kellenek. A Masterplast már nyolcadik éve van velünk, és nagyon fontos, hogy legyenek kiemelt támogatóink is. Ez a cég a főtámogatónk, amely évről évre segíti a munkánkat, így mögöttünk álltak mikor lélegeztetőgép, laborberendezés, vagy éppen mentőautó beszerzéséhez kellett segítség. Nyilván minél több támogatót az oldalunkra, az ügyünk mellé tudunk állítani, annál jobb és több felszerelést tudunk vásárolni.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Miben másabb egy kifejezetten gyermekek mentésére, gyógyítására átalakított autó, egy hagyományos, úgymond felnőtteknek szánt járműhöz képest?

– Nekünk mindenféle méretű, testsúlyú, életkorú gyermeket el kell látnunk, nullától 18 éves korig, tehát minden egyes eszközből teljes méretválasztékkal kell rendelkezni. Hogy példákat mondjak, egy vérnyomásmérő mandzsettából például hat különböző méret van az autókon, és ugyanígy mindenből. Vannak olyan gyógyszerek is, amelyeket kifejezetten csak a gyermekgyógyászatban használunk, hiszen vannak olyan betegségek, melyek kizárólag a gyerekeknél fordulnak elő. Ilyen például, ha kruppos lesz a gyerek, vagy lázgörcsöt kap, de egyébként is vannak olyan betegségek, akár mérgezések, amelyek ellátásához csak ezeken az autókon vannak megfelelő gyógyszerek. Vannak speciálisan kialakított eszközeink is, például amikkel a légutakat biztosítjuk. Ezek kicsit máshogy néznek ki, mint a felnőtteknek szántak, hiszen a gyermekeknél a légút sokkal szűkebb, sokkal kisebb, mint a felnőttek esetében.

Akkor most egy fontos műszerrel több, de ezekből soha sem elég. Mi az, amire még szüksége lehet a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak?

– Jelenleg mindegyik autónkban van lélegeztetőgép, de a legkorszerűbb változat, amelyekkel kicsi gyerekek lélegeztetését is meg lehet oldani, az csak az egyik mentőnkben van. Ez egy 11 millió forintos berendezés, és szeretnénk lecserélni valamennyi autónkban az elavult lélegeztetőket, hogy korszerűbb és főleg hatékonyabb legyen a betegek ellátása. A fejlődés folyamatos az orvosi eszközök, berendezések világában is, így mindig újabb és korszerűbb gépek, műszerek vannak, tehát ez egy folyamatos cserét jelent az autóinkon. Nem csak a főtámogatóinkra számítunk a megmentésre szoruló gyermekek érdekében, hanem az adózókra is. Csak annyit kérünk tőlük, hogy ne hagyják veszni adójuk egy százalékát, inkább gondoljanak a Magyar Gyermekmentő Alapítványra. Azt kérjük mindenkitől, hogy a 18116533-1-42 adószámot felhasználva Legyen Ön is Gyermekmentő!