Rubina történetét először tavaly, november elején osztottuk meg az olvasóinkkal, akkor részletesen leírtuk, hogy mennyi nehézséggel kell megküzdenie neki, valamint családjának, nap mint nap. A gyűjtési folyamatokat, melyet a februárban esedékes barcelonai Nazarov műtét, valamint az azt követő rehabilitáció miatt indítottak folyamatosan nyomon követtünk és a nagyobb mérföldkövekről hírt is adtunk. Így tettünk legutóbb is, amikor megtudtuk az édesanyától, Reginától, hogy a műtét ára már összejött, ám a rehabilitáció költségeit ez az összeg még nem fedezni. Utóbbit azért fontos kiemelni, mert az anyuka szerint sokan félreértették az előző cikkünkben írtakat és azt hiszik, hogy már a teljes összeg összegyűlt, pedig nem így van.

A műtétre, mellyel elérhetik, hogy Rubina könnyebben mozogjon valóban elegendő pénz gyűlt össze, azonban az azt követő rehabilitációra, terápiákra még másfél millió forintra lenne szükségük.

– A műtét után hat héttel meg kell kezdeni a rehabilitációt, ami annyit tesz, hogy különböző terápiákra kell járnunk, ilyen például a robotikus kezelés, a fizioterápia, illetve részt szeretnénk venni egy intenzív héten is, ami Szekszárdon lesz. De különböző eszközöket is be kell szereznünk, egy speciális széket, ami által könnyebben tud majd ülni és egy tolókocsit is – mesélte Regina hozzátéve, hogy emellett persze a kiutazás, a kint tartózkodás és a hazautazás is költséges és ez a másfél millió forint nem fedezne mindent a fent felsoroltak közül, de hatalmas segítséget jelentene nekik. Így bízik benne, hogy ez az egy hónap még elegendő lesz arra, hogy, aki még nem tette, de lehetősége van rá, az támogatja kislánya gyógyulását.