Mindez persze nem marad ünneplés nélkül, így az egyesület elnöke, Juhász Zsófia, alelnöke és művészeti vezetője, Majoros Róbert és megyeszékhelyünk polgármestere, Cser-Palkovics András egy rendhagyó sajtótájékoztatón tudatta az egyesület 2024-es terveit, programjait.

De még a részletek előtt a városvezető elmondta az ARTE nem csak egy közösség, hanem egy egész mozgalom Fehérvár közösségi és kulturális életében és úgy képzeli el, aki egyszer az együttes tagja volt, az mindig is az lesz.

– A magyar kultúra napja kapcsán, városunk büszke lehet, hogy kulturális életében egy ilyen együttest tudhat magáénak, valamint köszönheti azt 75. jubileumán. A táncosokon túl úgy gondolom az együttes életéhez sorolható mindenki, aki idehozta vagy elkísérte kisgyermekét, unokáját és épp emiatt érezhetik sokak azt, köztük én is, hogy ide tartozom – .

Juhász Zsófia, elnök a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy nem csak az együttes ünnepelheti jubileumi évét, hanem az egyesületük is, az ugyanis ebben az évben ünnepli működésének 30. évét.

Mindezt egy olyan programsorozattal igyekeznek méltóképp megünnepelni, amelyben a táncosok és a hozzájuk érkezők igényeit is kielégítik. Hagyományőrzők, de mégis jövőbe mutatók lesznek az idei év programjai, amelynek első ilyen eseménye január 20-án, szombaton nyíló analog://digital.arte75 című kiállítás.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ami pedig az év további izgalmait illeti, arról Majoros Róbert, alelnök, művészeti vezető tájékoztatott minket. Mint mondta sűrű és élménygazdag év elé néznek. A Szóbeszéd című beszélgetőműsoruk remek lehetőség lesz arra, hogy generációk táncosai és zenészei találkozhassanak egymással. De készülnek még Tánc a filmvásznon címmel rövidfilm vetítésre és kocsmakvízre is. Emellett februárban folytatódik, a Mesenép interaktív társas-tánc-játék is, márciusban pedig a Verslábak című előadást láthatja a közönség.

A fentieken túl hónapról hónapra megrendezik a hagyományos táncházaikat és életre hívják a Fókuszban a koreográfusok előadás-sorozatot és a Családban marad ’bemutatkozó’ programot is. Továbbá idén is megrendezik a Katalin-bált és egy korábbi hagyományt felelevenítve a Felsővárosi lakodalmat is.