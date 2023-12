Újabb település a környéken, ahol a jövőben nehezen lesz megoldható a háziorvosi ellátás, Szár – hozzá kapcsolódóan Újbarok – és Vértesacsa után Bogláron is nyugdíjba megy az eddigi orvos, Gerstner Péter és egyelőre nincs helyette, aki átvenné a körzetet. Mivel állandó orvost találni egy olyan kis településre, mint Vértesboglár, szinte lehetetlen manapság, marad az „eddig bevált recept”: a község önkormányzata, csakúgy, mint az említett szomszédos önkormányzatok, helyettesítéssel igyekszik megoldani a problémát.

A helyettesítő orvost az önkormányzatnak kell fizetnie és neki kell a szerződést is megkötnie. Ám ez sem olyan egyszerű! A boglári asszisztens, aki már eddig is nyugdíj mellett dolgozott, ugyanis szintén befejezi a munkát. Ahogy azt Sztányi István, polgármestertől megtudtuk, „hirtelen csapásként” ez is a héten derült ki. A testületi-ülésen elhangzott, úgy tűnik, sikerült megegyezni a zámolyi háziorvossal, Katonka Ágnessel, aki 2024. január 1-től heti 10 órában helyettesítő orvosként látná el a vértesboglári betegeket. Asszisztens azonban nincs, márpedig helyettesítő háziorvosi szerződést csak meglévő helyi asszisztens mellett köthetne az önkormányzat. Természetesen dolgoznak a megoldáson, bár a polgármester nem túl bizakodó, hiszen – ahogy fentebb írtuk – a környező településeken sem sikerült hosszú idő óta megoldani a háziorvos-kérdést.