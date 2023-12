Dimbes-dombos, KRESZ pályás, ügyességi kerekezésre alkalmas pumpapályák létesültek az elmúlt években országszerte, így Velencén is, ahol nemrégiben versenyt is rendeztek az érdeklődőknek. A Velencei-tónál azonban most újabb pumpapálya építését tervezik: Gárdony városának önkormányzata ugyanis közösségi oldalán bejelentette: a város képviselő-testület döntött arról, hogy a 2024. évre kiírt Országos Bringapark Program felhívás alapján kerékpáros pumpapálya és dirt pálya megvalósítása érdekében pályázatot nyújtanak be.

A program keretében 35 millió forint támogatást nyerhetnek a pályázók a pálya megvalósítására, melyhez Gárdony önkormányzata ugyanennyi forrást biztosít még. Arról még nem szólnak a hírek, hol volna lehetőség egy ilyen pálya megvalósítására.