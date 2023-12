A polgármester egy friss közösségi bejegyzésben részletesen fejtette ki álláspontját, melynek okán telefonon is megkerestük őt.

Varga Tünde arról számolt be a Feol.hu-nak, hogy az elmúlt időszakban számos alaptalan támadás érte őt és munkatársait, mint például a kerékpárút, a kapusház, a parkoló, a bölcsőde, a napelemek, a sportpálya vagy az építendő adótornyot övező huzavona kapcsán. A névtelen feljelentések már nem csak a település vezetője vagy az önkormányzat más tagja ellen irányultak, de a közösségi munkában résztvevőket is megcélozták. Ezek a támadások több, köztiszteletben álló nádasdladányi lakost is érintettek, köztük az alpolgármestert, egy helyi vállalkozót és több hivatalos személyt is. A polgármester szerint ezek a feljelentések megfélemlítés eszközeként szolgálnak, ami aggodalmat kelt a közösségben.

A polgármester azt is megemlítette, hogy a szólásszabadság és az internetes felületek adta lehetőségek sajnálatosan teret adnak bizonyítékok nélküli állítások terjesztésére. Különösen kiemelte Buzás Lajosnét, Péter Gyöngyit, Pahola Tündét, Lazareszku Zsoltot, és saját magát is, akik különböző, alaptalan feljelentések áldozatai lettek.

A polgármester szerint ezek az esetek nem csupán egyéni tragédiák, hanem a közösség egészére is hatással vannak. A helyzetet súlyosbítja az, hogy az ilyen jellegű vádak egy sor korábbi ügyre – mint például a kerékpárút vagy a sportpálya építése – rányomják a bélyegüket. Varga Tünde felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség tagjainak tisztában kell lenniük ezekkel a manőverekkel, és nem szabad hagyni, hogy a manipuláció és a megtévesztés áldozataivá váljanak.

Végezetül a polgármester reményét fejezte ki, hogy Nádasdladány lakói – mind a tősgyökeresek, mind az újonnan beköltözöttek – összefognak, és felülkerekednek a negatív hatásokon, hogy a település ismét a békesség és a tisztelet légkörében élhessen.