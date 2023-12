A megye leghosszabb kistelepülésének a mellékutcái sem rövidek, így a Rózsa utca sem, melyet legutóbbi, évtizedekkel ezelőtti helyreállítása során keskenyre épített az akkori önkormányzat, hogy az akkori forrásból mindenkinek jusson új út. A bakonyi településen, a gyakran lezúduló felszíni vizek miatt csak úgy lehet utat építeni, ha egyből gondoskodnak a csapadékvíz elvezetéséről is. Ez most is így történt, így az út mellé árokrendszer is épült.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A most elkészült és átadott beruházás során megvalósult a csapadékvíz-elvezető árok profilozása mellett az átereszek építése is. Utóbbiak kialakításánál gondot fordítottak arra is, hogy megszűnjenek a keresztmetszeti, valamint a magassági vonalvezetési elégtelenségek. A kapubejárókban lévő régi átereszek jellemzően nem megfelelő átmérővel készültek és tervszerűtlenül, így nem volt megfelelő a folyásszint sem. A víz által okozott károk kiküszöbölésére az út 144 m hosszban aszfalt burkolatú vápás szelvényű kiépítést kapott „K” szegélysor támasztékkal és a Rózsa utca 98- 134 szám közötti útszakasz aszfalt kopórétegének felújítása is megtörtént. A vápás úton összegyűlt víz az utca elején elhelyezett rácsos folyókával a meglévő csapadékvíz elvezetőbe folyik el.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

A projekt műszaki tartalmából is kiderül, hogy mekkora utcáról is van szó, hiszen közel 2.5 km hosszon történt meg a csapadékvíz-elvezetés rendezése. A 200 millió forintos, önrészt nem igénylő, projekt a kitűzött dátumig, azaz 2023.12.15. előtt elkészült, így tarthatták meg december 8-án, délelőtt az avatást, szalagátvágással, verssel és közös imádsággal.

–Két okból is különleges a mai átadó. Egyrészt, mert a hó eltakarítását végző vállalkozó segítsége nélkül most nem látnánk mit adunk át, másrészt mert egyszerre három projektről is beszélhetünk. A Rózsa utca 2-es és 3-as szakaszát adjuk át, ami két Magyar Falu Program által kiírt pályázatból készült el és egyben átadunk egy nagyobb volumenű beruházást, ami a csapadékvíz elvezetését szorgalmazta. A Rózsa utca nagyon fontos nekünk és nem csak a hossza miatt és nem is csak az itt lakók száma végett, hanem nagyon sokszor ment meg mindkét ez az utca, például amikor baleset van a főutcán, és erre lehet terelni a forgalmat–mondta köszöntőjében Turi Balázs polgármester.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepi átadón ott volt Törő Gábor is.

–Régi móriként azt szoktam mondani, hogy jobb egy városias falu, mint egy falusias város. Bakonycsernye fejlődési iránya olyan, hogy szinte egy városias falu jelleg kezd kidomborodni. Szinte minden középülete, intézménye megújult és ha ide vesszük, Soltész Miklós bejelentését, mely szerint jövőre nekiállunk ezen a településen az evangélikus óvoda megépítésének több száz millió forint értékben, ha megépül majd az egészségház, onnantól már szinte egy térségi központ szerepét is betöltheti Bakonycsernye–mondta az országgyűlési képviselő.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Az útra és annak készítőire, illetve használóira az Úr áldását kérte Szarka István evangélikus esperes, majd Törő Gábor és Turi Balázs átvágták az avatás szimbolikus darabját, a magyar színű szalagot. A napsütés ellenére ropogós hidegben tartott ünnepség zárásaképp gőzölgő poharakat és harapnivalót kaptak a szép számban megjelent érdeklődők.