170 fővel erős és elismert civil szervezetnek mondhatja magát a Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) székesfehérvári szervezete, amelyről – az évzáró rendezvényen Karsai Béla elnök megfogalmazása szerint -, az elődök, alapítók sokat tehetnek.

November 30-án Székesfehérváron, a Helyőrségi Klubban kerülhetett sor az ünnepségre, ahol Görög István, a pákozdi Katonai Emlékpark nyugalmazott igazgatója, a HTBK országos alelnöke, valamint Karsai Béla a 2023-as esztendőt foglalta össze. Az idei évben ugyanis számos fontos eseményt szervezett a HTBK és vett részt aktívan jelentős eseményeken. Ilyen volt a doni kanyarban elesett katonák emlékére szervezett emlékmise, a doni kápolna megmentéséért folytatott küzdelem, az 1848-as forradalom 175 éves évfordulójára szervezett ifjúsági program, a Kajári Ferenc altábornagy emléktárgyaiból készült kiállítás, a pápai szentmise, a pákozdi Katonai Emlékpark Emlékparki nyár programsorozata, a kárpát-medencei gyermekrajzpályázat és a forradalom 175. éves évfordulójának ünnepségsorozata, melyre Novák Katalin köztársasági elnök is elfogadta a meghívást.

Ám – hangsúlyozta az elnök -, közeledik a 30 éves évforduló.

- Sok tennivalónk lesz – mutassuk meg, hogy méltán vagyunk harminc évesek! – fogalmazott, majd rámutatott: a stratégiaalkotás ezután következik, hogy bemutathassák, hogyan tette eddig a dolgát a civil szervezet. - Voltak nagyon nehéz időszakaink, de reméljük, most kicsit jobban fogunk tudni haladni a jövőben.

Majd elismerések átadása következett, ezt követően pedig Warvasovszky Tihamér – egyik díjazott, volt székesfehérvári polgármester és HTBK elnök – pohárköszöntőben mondta el gondolatait:

- Napjainkban is fontos a munka, melyet a HTBK végez alapítása óta. Amikor környezetünkben nincs béke és nyugalom, a legfontosabb az, hogy minden ember érezze azt, hogy Magyarország a hazám, szeretem és ha kell, áldozatokat vállalok érte. Meg kell óvnunk Magyarország békéjét, függetlenségét és szuverenitását, még akkor is, ha különböző nyomások érkeznek hazánkra. Ezért is fontos ennek a szervezetnek a munkája, a honvédelemre való nevelés, a hazaszeretet erősítése és az, hogy érezze mindenki, milyen a katonaélet, a honvédelem, milyen volt a múltban és milyen a jelenben. Büszke lehet a szervezet az elmúlt közel harminc évre, mely alatt példaértékű munkát végzett.