Két beruházást adott át pénteken délután Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője, Pálffy Károly, a Fejér Vármegyei Önkormányzat alelnöke és Pirtyák Zsolt, a falu polgármestere. Utóbbi a FEOL kérdésére elmondta: a mai nappal két álma is valóra vált a községnek, hiszen lett egy modern, korszerű méreteiben is kielégítő és reményeik szerint az olvasók tetszését is elnyerő könyvtáruk – a régi művelődési ház felújításával –, melynek célja, hogy a település lakói számára igazi találkozóhellyé, közösségi térré váljon. Emellett pedig megtörtént az immáron 100 éves Községháza felújítása is oly módon, hogy az eredeti, évszázados építmény arculatát is megőrizték. A polgármester szerint, mindez nagyrészt sikerült is mindamellett, hogy az új könyvtárhoz hasonlóan, az épület kívül-belül megújult, energetikai korszerűsítésen esett át. Kicserélték többek között a nyílászárókat, a tetőt, a fűtési rendszert, valamint a belső terek is megújultak, amelyben egy klubtermet is létrehoztak a régi könyvtár és a hivatal összenyitásával.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője a jelen lévő Horvát Adrienn, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatójának gondolataihoz csatlakozva elmondta, hogy aki könyvtárba fektet, az valóban a jövőbe fektet. Véleménye szerint a gyermekek nevelésének két legfontosabb eleme a sport,illetve a kultúra, melynek egyik kiemelt színtere a könyvtár, ahol olyan értéket kaphatnak, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek teljes emberré, egészséges felnőtté váljanak. Varga Gábor a 100 éves községházával kapcsolatban megjegyezte, hogy igencsak tetszetősre és jó minőségűre sikeredett, amihez csak gratulálni tud az önkormányzatnak és a kivitelezőknek is.