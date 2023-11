December 1. és 24. között Tabajdon is minden este újabb ablakban gyúlnak ki a fények, hogy szentestére díszkivilágításba boruljon a falu. Várják hát az önként jelentkezőket, akik vállalják, hogy feldíszítik a saját ablakukat, amire kikerül az adott nap száma is és aztán karácsonyig minden este 17 órakor felkapcsolják a világítást. Jelentkezni a Tabajd Kultúrháznak a közösségi oldalon keresztül írt privát üzenetben lehet. A községben élőket pedig arra kérik, kapcsolódjanak be a játékba és induljanak esténként „ablakvadász” túrára, hogy megtalálják az aktuális nap újonnan kivilágított ablakát, amit fényképezzenek le és küldjék el szintén a közösségi oldalon keresztül a kultúrháznak!