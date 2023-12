Hagyomány 2023.11.30. 21:00

Rendvédelemért Emlékérmet vehetett át Fehérvár polgármestere

Folytatva a hagyományokat ebben az évben is kiosztották a Magyar Rendvédelmi Kar által alapított díjat, amelyet azok kaphattak, akik a munkán kívül, a mindennapokban is sokat tettek munkatársaikért, közösségükért. A múlt heti budapesti ünnepségen Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is Rendvédelemért Emlékérmet vehetett át.

Forrás: Magyar Rendvédelmi Kar

A Magyar Rendvédelmi Kar tíz esztendővel ezelőtt, 2013. november 8-án tartott közgyűlésén döntött arról, hogy megalapítja a Rendvédelemért Emlékérmet. Ennek célja, hogy elismerjék a magyar rendvédelem területén a rendvédelem személyi állománya szociális, szolgálati, munka- és életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett, valamint a rendvédelem személyi állománya körében végzett közösségfejlesztő munkát. A díjat olyan civilek, személyek vagy szervezetek is megkaphatják, akik huzamosabb ideig végzett, átlagon felüli munkájukkal támogatták a rendvédelmet. Ezt az elismerést azok vehetik át, akik sokat tesznek a közösségükért, különféle programok szervezésével segítik, építik és összekovácsolják azt, fokozottan odafigyelnek a környezetükben dolgozók problémáira, és szükség esetén igyekeznek megteremteni a segítségnyújtás lehetőségét, vagy az átlagosnál aktívabban képviselik munkatársaik érdekeit. - olvasható az ÖKK közleményében. A díjra a rendvédelem területéről, illetve a fenti célokat támogató civil szervezetekből is lehetett javaslatot tenni. Idén november 24-én került sor a Belügyminisztériumban a díjátadó ünnepségre, amelyen a Magyar Rendvédelmi Kar hat tagozatának javaslata alapján 88-an kaptak kitüntetést, köztük négy külsős is: Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, Szlávik János infektológus főorvos és a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány. Székesfehérvár polgármesterét a Büntetésvégrehajtási Tagozat terjesztette fel az elismerésre, amelyet a Magyar Rendvédelmi Kar és a kötelékébe tartozó kollégák munkájának támogatásáért vehetett át Cser-Palkovics András. Forrás: Magyar Rendvédelmi Kar

