Lassú halál vár mindazokra az élőlényekre, amelyek a manapság egyre divatosabb ragasztó csapdáknak esnek áldozatul (egy másik fajtáról itt írtunk). Ezeket a ragacsokat nem csak bel-, de kültéren is szokták használni, így azonban nagy az esélye annak, hogy nem csak a kiszemelt egereket, rovarokat, de sok egyéb más állatot – madarat, macskát, kisemlősöket - is csapdába ejtenek vele. A ragasztó, amely színtelen, szagtalan, írtószermentes és még csak nem is gyúlékony, a korábbi vegyszerek alternatívájaként került be a köztudatba. Az állatok mit sem sejtve sétálnak bele a szinte láthatatlan ragasztóba, ahonnan azonban nincs kiút. Kegyetlen, kínszenvedésekkel teli halál vár rájuk: napokon át fetrengenek vagy éppen mozdulatlanságra ítélve halnak éhen, szomjan az áldozatok.

Ugyanez vár a ragasztóba kerülő madarakra is, amelyekből, mint kiderült, minden héten érkezik egy-két eset a Sukorói Vadmadárkórházba. Legutóbb két napja került be hozzájuk egy kis vörösbegy, amelynek életét Berkényi Tamás doktor szerencsére sikeresen megmentette, de hogy újra szárnyalhat-e majd, még a jövő zenéje.

A vadmadárkórház közösségi oldalán így fogalmaz posztjában: „Gondolom ti nem használtok ilyet, ti inkább élvefogó csapdába csaljátok az egereket és jól kiviszitek őket az erdőbe. Mert ti azt is el tudjátok képzelni, hogy csóri egérnek is milyen borzalom napokon keresztül vívni a haláltusáját étlen, szomjan, megrémülve, egy lapra ráragadva.” A ragasztó, a forgalmazók leírásai alapján benzinnel eltávolítható - ezt nem árt, ha mindenki tudja! Ám betiltása lenne az ideális megoldás, vélekedik a poszt szerzője, amivel, egészen biztosan minden állatbarát és a ragacsba szorult áldozat is mélységesen egyetértene.