A község településfejlesztési és pénzügyi bizottságában munkálkodó Princz Adorján ötlete volt Pátka ikonikus jelképének, a bekötőút fasorának a felújítása – mondta el a feol.hu-nak Nagy Dániel, Pátka polgármestere. Merthogy a település fásítási akcióba kezdett, melynek megvalósítására most, november 18-án délelőtt kerül sor.

- Folyamatosan öregszenek az itteni fák, és bizony 30 éve nem cserélődtek. Kopik, és sajnos már nem olyan szép, mint volt. Miután eldöntöttük, hogy megújítanánk, egyeztettünk a Közúttal, hogy milyen lehetőség van a pótlásra. Az önkormányzat negyven fát szeretne első körben pótolni, a Közút pedig a régebbi fákat kivágja majd a későbbiekben, melyeket szintén pótlunk majd – árulta el a település vezetője, hozzátéve: ezüst nyárfákat ültetnek, ugyanazt a típust, ami eddig is volt. A település lakossági segítséggel oldotta meg a fák vásárlását, az előzetes földmunkákat pedig a héten végeztette el az önkormányzat.

Ám az új ültetéseket gondozni kell majd, így a lakosság segítségét kérik ebben, ahogy a hétvégi ültetésben is. - Örökbe lehet fogadni egy-egy fát. Több család jelentkezett is, gyerekeknek is jó program a facsemeték gondozása, öntözése – mutatott rá a település vezetője.