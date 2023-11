Feje tetejére állt a világ

Olyan „csoda” esett 1963-ban, november 27-én, hogy még a Fehér Megyei Hírlap is beszámolt róla. Azt történt, hogy: Az OTP sorsolásán az 507 162 számú betétkönyv Wartburg személyautót nyert, tulajdonosa azonban mindeddig nem jelentkezett. Mi ebben a csoda? Hát kérem, olyan már volt, hogy valaki hiába kereste az autóját... De olyan, hogy van kocsi és nincs tulajdonos? Az esetet továbbra is rejtély övezi. Kérjük olvasóinkat, segítsenek a nyomozásban!

Túl gyorsan száradt a ruha

Mit nem adnánk azért, ha ma is 1500 forintba kerülne egy lakástűz, ám 1963-ben, ezen a napon igen jelentős összegnek számított. Azt történt a hírlap szerint, hogy kigyulladt egy konyha: „Már a konyhaszekrényem is égett’ — panaszkodik a károsult, idős Katona Istvánné. A lakástűz okozta kár több, mint 1500 forint, de még sokkalta nagyobb lett volna, ha nem játszanak közre szerencsés körülmények. Hogyan történt? A tűzoltóság jelentése szerint, Katonáné tűzhelye fölé akasztotta a szárítani való mosott ruhát, aztán elment hazulról. Mire visszatért, lakása már lángokban állt. A tűzhelyből sugárzó hő meggyújtotta a ruhákat, s átterjedtek a lángok a bútorzatra is. Csak a gyors beavatkozás mentette meg a házat a kiégéstől. A tűz oka: könnyelműség. A tanulság: egy méternyi körzetben ne helyezzünk égő anyagot a kályha közelébe, s a tüzet ne hagyjuk őrizetlenül!

Lóval lassabban lehet lépni

Kereken fél évszázada történt, hogy külföldi turisták érkeztek hazánkba: Lovon látogatott el hozzánk egy fiatal francia testvérpár. Erről is beszámolt a hírlap november 27-én. Evelyne Couge és Carine szeptember 23-án indultak el Párizsból azzal a céllal, hogy kilenc országot barangolnak be lóháton. A vállalkozó szellemű francia lányok sátron, hálózsákon és más felszerelésen kívül kutyát is hoztak magukkal: a hűséges útitárs testőri minőségben kíséri őket. A lovasturisták Győr megyéből vasárnap Fejér megyébe vették útjukat, Mórra látogattak el. Innét tegnap folytatták útjukat Budapestre. Magyarország után Jugoszlávia, Bulgária, Törökország, Libanon és Szíria lesz az úticéljuk, végül Izraelből repülőgépen térnek haza. Légiútjuk kevesebb annyi óráig tart majd, mint amennyi hónapot utaznak lóháton.