Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szerint a kormány döntéseinél az elsőszámú és legfontosabb szempont az, hogy mi a magyarok érdeke. Még békében is fontos ez, de háborús és válságokkal terhes időkben életbevágó, és ezen a ponton „a teljes magyar baloldal elhasal”. Hiszen nem a magyar érdek szerint cselekszik, helyette mindig valakihez alkalmazkodik, kiszolgál, és nem érti, hogy a magyar külpolitika magyarbarát, és a magyar érdeket tartja szem előtt, mondta a politikus.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy két választásra kell készülni: jövőre egyszerre lesz az önkormányzati és az uniós parlamenti voksolás, ezért szerinte nagyobb arányú lesz a részvétel, miközben a média kevésbé foglalkozik majd a helyi ügyekkel.

Mi a tétje az európai parlamenti választásnak?, tette fel a kérdést Kocsis Máté. Felidézte a Covid-járvány időszakát, amikor az Európai Bizottság korrupciógyanúba keveredett, rosszul tette a dolgát, és aggályok merültek fel a járvány utáni pénzügyi alap elosztása kapcsán is. „Túl vagyunk egy migrációs válságon, de csak azért, mert azt a válságot le fogja váltani egy terrorista válság”, mondta. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy támogatta volna hazánkat migráció elleni küzdelmében, inkább akadályozott bennünket, nem tudja és nem is akarja kezelni a migrációval kapcsolatos problémákat. A határoktól néhány száz méterre tálib terroristák, a Hamász és az ISIS emberei várakoznak, figyelmeztetett a frakcióvezető. Elmondta: amikor a háború kitört, Magyarország álláspontja a békéről szólt, miközben Brüsszel fegyvert szállított és csúcsra járatta a szankciós politikát, pénzügyi és gazdasági válságba sodorva a kontinenst.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

„Romokban van Európa gazdasága, a határokon ott állnak a terroristák, de legalább szülhetnek a férfiak”, jegyezte meg a politikus. „Egy dolgot be kell látni: minden ellenünk folyó politikai támadás egy megfontolásból fakad, mi vagyunk azok, akik be akarjuk bizonyítani, hogy szuverenista, nemzeti politikával még az Európai Unióban is lehet egy országot irányítani.” Brüsszel tönkre akarja tenni azt a közösséget, amelyik nem úgy táncol, ahogyan ő fütyül, de Kocsis Máté úgy gondolja, más országokban élő szuverenista barátainknak be tudjuk bizonyítani, hogy sikeresek lehetünk. Ha a politikai nyomás ellenére is választást nyerünk, követendő példa leszünk Európában, jelentette ki.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár azt mondta: egy olyan ország felépítését tűztük ki célul, amely nemzeti szuverenitásának megszerzésére és megőrzésére tör, ahol a fiatalok biztonságban gyarapíthatják nemzetünket és valósíthatják meg önmagukat. Ebben a munkában rendkívül fontos a múlt tisztelete, mert ha nincs miből erőt meríteni, az egész nemzet elveszíti azt, ami a megmaradásához szükséges.

A múlt tapasztalatait alapul véve kell a fiataloknak tovább építeni a jövő Magyarországát, mondta a fiatal konzervatívok előtt Vargha Tamás. Szuverén, önálló és független legyen az egyén és az ország! De csak akkor lehet az, ha meg tudjuk védeni a brüsszeli vitákban, és meg tudjuk védeni itthon. A magyar embereket nem csak az inflációtól, nem csak a brüsszeli bürokratáktól, hanem minden más fenyegetéstől is meg kell védeni, megőrizve az önálló cselekvés szabadságát: ehhez pedig szükség van egy erős Magyar Honvédségre.