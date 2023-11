A tűzoltósportnak régi hagyományai vannak a községben és fent nevezett ágában – a másik, amiben a pázmándiak jeleskednek, az úgynevezett CTF - a váliak úgy tűnik, élen járnak: a korábbi bronz és ezüst után idén aranyat szereztek! – A versenyen a feladat osztott vízsugár szerelése egy kismotorfecskendő segítségével. Ez egy olyan alapszerelési feladat, amit az országban minden tűzoltónak – akár hivatásos, akár önkéntes - tudni kell! A szerelés után végig kell futni a 105 méteres pályán, aminek a végén van egy tábla. Attól 5 méterre megállva a tábla közepén lévő lyukon át 12-15 liter vizet kell „belőni” a tábla mögött felállított tartályba, amíg az megtelik. Aki a leggyorsabban tudja végrehajtani a feladatot, az győz – magyarázta Váradi Roland, a Váli Tűzoltó Egyesület parancsnoka, aki két évtizede készíti fel a váli versenyzőket. A csapatok 7 fővel versenyeznek és 3 fő a tartalék. Ifjúsági korosztályban 8-18 éves korig indulhatnak, ám ha a csapat egyetlen tagja is idősebb, már a felnőttek ellen kell küzdeniük. Így kerültek a váliak, akik között a legfiatalabb 15 éves, a felnőttek közé. A kismotorfecskendő-szerelő bajnokság 2011-ben indult, a sorozat az ország 8 különböző pontján rendezett versenyből áll. A helyszínek évente változnak, idén határon túli településen is versengtek a csapatok.

– Régen az országos előtt voltak járási és megyei döntők, de ezek a rendszerváltás után elhaltak, sőt egy időre az egész versenyzés is abbamaradt. A kismotorszerelő-versenyeket Nemes István indította útjára. Ahhoz, hogy értékelhető eredménye legyen egy csapatnak, legalább öt versenyen részt kell vennie az adott évben, a végső sorrend az egyes versenyeken megszerzett pontszámok összesítése után alakul ki – mondta a váli parancsnok, akitől azt is megtudtuk, idén mintegy 30 csapat indult a bajnokságban. A váli gárda egyébként a retro férfi kategóriában – amiben régebbi típusú, kisebb teljesítményű motort kell szerelni – is szépen szerepelt: másodikak lettek, a felvidéki Szilas gárdája mindössze 1,7 másodperccel volt jobb náluk.

A váli gárda az idei versenysorozat egyik állomásán

Fotó: Nagy László

A váli tűzoltók régóta versenyeznek, a 70-es években a női csapat nyert már bajnokságot, de az másfajta rendszerben zajlott. A kismotorfecskendő-szerelésben van már egy ezüstérmük és egy bronzérmük. Hosszabb kihagyás után tavaly indultak ismét a bajnokságban, idén pedig felértek a csúcsra. - Válban jobban szeretjük a kismotorfecskendő-szerelést a CTF-nél, mert ebben nagyobb szerepe van a gyorsaságnak, a tudásnak és a taktikának – tette hozzá Váradi Roland, aki azt is elárulta, a kisebbek már készülnek, hogy a „nagyok” nyomdokaiba lépjenek.

És hogy mire jó ez az egész? – A tűzoltó utánpótlás biztosítására! Számos olyan bajtárs szolgál a hivatásos tűzoltóság kötelékében, aki a tűzoltósport miatt szerette meg és választotta ezt a hivatást – zárta a váli parancsnok.