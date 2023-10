A közeli parkolóhelyek zsúfoltságából már számítani lehetett rá, hogy itt bizony valamire rengetegen kíváncsiak. Habár a délelőtti órákban látogattunk ki, így még javában tartott a termelői piac, de az első verklik már ekkor felszólaltak a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán. Sokan megálltak megvizslatni, hogy vajon mi is ez a négykerekű érdekes, fából készült hangszer, amit ráadásul sok esetben egyedi díszítőmotívumokkal is elláttak a készítőik. A verkli voltaképpen egy kézi meghajtású - de már van belőle automata is - hangszer, ami, ha működtetik játékos fúvó, sípoló hangokat ad ki. Elterjedése nagyjából a 18., 19. századra tehető és a különböző eredetét taglaló írások szerint több ország tartja a saját találmányának, így van is gazdája, meg nincs is. Az mindenesetre biztos, hogy még ma is sokan lelik örömüket az ezen való zenélésben, melyet a martonvásári Országos Verklis Találkozó is jól mutat. A verklisek a rendezvényudvaron túl a Brunszvik-kertben is muzsikáltak, valamint ezentúl volt még körhinta, kézműves vásár, henna festés, karikatúra készítés és különböző tökös dekorációs pontok, ahol bátran lehetett fotózkodni.

Fotó: Déri Brenda / FMH