"Huba cica beült a kicsik közé, és még azt sem bánja, hogy a fülét rágcsálják. A 2,5 hetes, anya nélkül kidobott mudi mix babák szépen fejlődnek, már ismerkednek a világgal. Jelenleg Huba egy egész világ" - írta a Herosz Fehérvári Állatotthon közösségi oldalán a minap azokról a kiskutyákról, akiket "valakik" vagy "valaki" újszülöttként választott(ak) le az anyjukról. A hét kutyustól megszabadultak, s a biztos halál várt volna rájuk, ha nem csörren meg az otthon telefonja. Egy jóérzésű ember arra lett figyelmes, hogy az M7-es autópálya Szabadbattyán felőli oldalán egy bokor alatt több pici bébikutya sír. Ez volt az a sorsfordító pillanat, amikor jó kezekbe került életük.

Ahogy megírtuk korábban, csak a csodának köszönhető, hogy életben maradtak, no és persze azoknak az embereknek, akik nem hagyták őket magukra, s most is mellettük vannak.

A napokban videót is posztolt az állatotthon, amit a kutyákat nevelő Fekete-család osztott meg a nyilvánossággal. A videó tanúsága szerint a fáradhatatlan gondoskodásnak hála, csoda történt, a kiskutyák jól, sőt nagyon jól vészelték át zsenge életük legnagyobb megpróbáltatását. Olyan játékosság bujkál a picikben, hogy még Huba a macska is beült közéjük szórakozni, s azt sem bánja, hogy újdonsült barátai a fülét rágcsálják.

Ide kattintva tudják megnézni az erről szóló videót: