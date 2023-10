A Rózsaliget nemrégiben elkezdett felújítása során a régi, elöregedett, beteg rózsafajtákat modern, betegségeknek ellenálló fajtákra cseréli a Városgondnokság, és átalakul a terület arculata is. A területet előkészítő munkák során derült fény a Csitáry kút mellett álló, idős fűzfa balesetveszélyes állapotára- számolt be róla a város honlapja. A fát faápoló szakmérnök is megvizsgálta, aki megállapította, hogy a fa törzsének jelentős része korhadt, üreges, balesetveszélyt jelenthet az arra járókra nézve.

Sajnos olyan mértékben korhadt a törzs belseje, hogy nem menthető meg a fa, így a következő lépés annak kivágása. Az ehhez szükséges fakivágási engedélyt a Városgondnokság beszerezte, és mint minden fakivágásnál, most is pótlási kötelezettséggel jár a munka. Ezt a Rózsaliget uszoda felőli részén, még most ősszel teljesíti is a Városgondnokság, tizenkét mocsári ciprust ültetnek el.