Mozgás és jótékonyság nem áll egymástól messze. Sőt, egy-egy jól szervezett sportos program szerves része is lehet a jó célt szolgáló adakozásnak. Nagyvenyimen a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe ismét közös mozgásra várták az érdeklődőket, a segíteni szándékozókat. A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde játszóudvar fejlesztését támogatni kívánó edzés mellett jótékonysági koncert is volt. A zenei társaság vezetője Horváth János elmondta, örömmel kapcsolódtak a rendezvényhez, mert a jótékonyság szerves része az életüknek és családi kapcsolat is köti Nagyvenyimhez.

Forrás: duol.hu