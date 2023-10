Az ülés során a képviselő testület először is a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának kérdését vitatta meg. A döntés értelmében ezekben az ingatlanokban nem emelik meg a bérleti díjakat. Az indoklás szerint az inkubátorház kategóriáját tavaly hozták létre, és jelenleg nincs szükség emelésre, mivel az üzleti célú helyiségek jól vannak kiadva, míg a többi ingatlant alig-alig lehet kiadni. Az emelés csak felesleges hátralékot és feszültséget vonna maga után.

A testület továbbá a termőföldek bérleti díjának kérdését is megvitatta, és itt is a díjak emelésének a mellőzésével döntöttek. A tavalyi emelés után most úgy vélik, hogy a nagyobb szántóföldek árai már az alsó piaci átlagon vannak, és a kisebb területeken nincs értelme az emelésnek, mivel ezekre alig találnak bérlőt. A kisebb területek kézi művelése munkaigényes, a gépi művelésre pedig nem kivitelezhető.

Az ülésen napirendre került az iskolai körzethatárok véleményezése is, de itt a testületnek csak egy joguk van, hogy véleményezzék azt, mivel az iskolai köznevelési feladat már az állam hatáskörébe tartozik, de a körzethatárok nem változnak a jövőben.

Az önkormányzati ülésen összesen 13 napirendi pontot tárgyaltak péntek délelőtt. Az ülésen kulturális intézmények fenntartóinak beszámolóit is meghallgatták. A Sárbogárdi Kulturális Egyesület által üzemeltetett nagy művelődési ház, melyet Horváth István, az egyesület elnöke irányít, rendkívül sikeresen működik, sokféle programmal és komoly támogatási összeggel. A Madarász József Városi Könyvtár továbbra is az önkormányzat gazdálkodása alá tartozik, de önálló intézményként működik, szintén rengeteg kulturális programmal a palettáján. A sárszentmiklósi klub is különleges helyet foglal el a város kulturális életében, ahol az iskolával együttműködve a művészeti képzés mellett számos egyéb programon túl, sokszínű foglalkozások zajlanak.