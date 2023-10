A Szent István-székesegyházból felhangzó harangzúgással indult a megemlékezés, majd a Himnusz eléneklését követően Ruff Réka, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója szavalta el Jókai Anna Ima Magyarországért című versét, amelyről bátran állíthatjuk, hogy méltón sorakozik a korábbi nemzeti imáink mellé. Ezt követően a forradalom 67. évfordulója alkalmából Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ vezetője mondott ünnepi beszédet.

– 1956-ot el lehet mondani három-négy történelemóra alatt, de összefüggéseit teljesen érteni, az egészet elhelyezni tudni a magyar és világtörténelemben, az 56-os üzenetet megérteni, a történelemórák kevesek, ennél sokkal több kell. Nem a tények visszaadása a cél, hanem a lélek ébresztése. Ez minden magyar ember és minden pedagógus kötelessége – kezdte beszédét. Török Szabolcs, tovább fűzve gondolatát, kifejti, hogy életünk nem kötelező leckék felmondásából áll, hanem szabadon választott gyakorlatok sokaságából. Az 1956-os magyar szabadságharc is azért indult el, mert külső erővel valami olyat kényszerítettek népünkre, amit nem akart és nem tudott elfogadni. Fellázadt, mert meg akart szabadulni a tehertől, a terrortól. Kiemelte, egy dolog lényeges: kimondani az igazságot, mert csak az igazság tesz igazán szabaddá. A Székesfehérvári Tankerületi Központ vezetője fontos feladatot is kijelölt a jelenkor felnőttjei számára, amikor a körülöttünk zajló háborúk megmutatják, hogy milyen törékeny is ez a szabadság: – A legfontosabb feladatunk, hogy fiataljainkat erkölcsös, tiszta életre neveljük. Példaként lebegjen előttük az 56-os fiatalok hősi kiállása, hogy a deszakralizált világ konformista szemlélete ne ragadjon rájuk és ne viseltessenek közönnyel egymás iránt. Mert a közöny morális válságot szül.