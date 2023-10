Nemrég zajlott a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése. A pályázat keretein belül az intézmény épülete mellett elhelyezkedő tornaterem energetikai korszerűsítése során az épület külső része, valamint padlásfödém hőszigetelést és új nyílászárókat kapott. A fűtéskorszerűsítés mellett légtechnikai- és napelemes rendszert is építettek ki, emellett sor került az akadálymentesítésre is.

A projekt által az épület fűtése költséghatékonyabbá vált, így a döntéshozók okkal bíznak abban, hogy a jövőben az üzemeltetési költségek, ha hosszútávon is, de csökkennek, méghozzá olyannyira, hogy akár költségmegtakarítást eredményezzen. Az beruházásnak és az elért energiatakarékosságnak nem csak abban áll az előnye, hogy elősegíti a fenntartható fejlődést, hanem abban is, hogy a felújított tornateremben tartott sportesemények mennyiségi és minőségi szempontból is érzékelhető javulást mutatnak, vagyis az épületet használók komfortérzete is növekedett.