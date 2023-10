Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara évek óta szoros kapcsolatban áll Székesfehérvár számos meghatározó ipari vállalatával. Az együttműködést erősítette az az állásbörze, amelyet első alkalommal rendeztek meg idén az intézmény kampuszám. A program keretében a hallgatók rátalálhatta karrierjük következő lépésére, a kiállító vállalatok pedig munkaerőre lelhettek. – Az egyetem, az itt működő vállalatok és a város között egy olyan szimbiózis alakult ki az elmúlt években, aminek óriási lehetőségei és hasznai vannak – emelte ki köszöntőjében Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. Hozzátette, az egyetem nagyon fontos a város működése szempontjából, hiszen sok olyan szakon oktatnak az intézményben, amelyekről olyan képzett hallgatók kerülnek ki, akik az állásbörzén is jelenlévő vállalatoknál is fontos munkát végeznek már a duális képzések során is.

Mészáros Attila alpolgármester, Györök György dékán és Mezei Miklós, az ÓE Nonprofit Kft. ügyvezetője

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Györök György dékán kiemelte, az egyetem munkaadóként is részt vesz az állásbörzén a Tudomány és Innovációs Park kapcsán. – Az egyetem arc poetika szintjén vállalja a pragmatizmust, az iparhoz közeli képzéseket – emelte ki Györök György. A dékán úgy fogalmazott, a képzések a hallgatókról szólnak, a legfontosabb, hogy ők megtalálják és meghatározzák magukat ebben a rendszerben, az egyetemen túl a munkaerőpiacon is. Mint mondta a munkaadók és a munkavállalók egymásra találásához egy ilyen állásbörze a legjobb hely.