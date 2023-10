A fényevezéssel az iskola az összetartásra s a vízi szezon végére is felhívja a figyelmet. A hajók szürkületkor indultak útnak Gárdony irányába, a parton pedig a sportoló fiatalok szülei készültek apróságokkal az esemény alkalmából. A VVSI jelenleg 90 igazolt sportolót foglalkoztat, melyből 40-45 fő versenyez. Ők eveztek most a fényes hajókon, akikhez csatlakozhattak a felnőtt amatőr sportolók is.

A vízi szezon végével azonban a munka nem áll le – mondta el Vida Erik. - Télen a fizikai felkészítés, futás, tanmedencei munka és a tornatermi edzés zajlik februárig. Javában készülünk tehát a 2024-es szezonra, melyet tavasszal egy látványos, új sportággal, a strand-sprinttel indítunk.