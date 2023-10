Pusztavámon befejezték a kukoricatörést

A pusztavámi Sallai Termelőszövetkezetből érkezett jelentés szerint a közös gazdaság hétfőre befejezte a 347 hold kukorica törését. – olvasható a Fejér Megyei Hírlap 1963. október 30-án megjelent lapszámában. A szár mintegy 85 százalékának letakarításával is végeztek már. A szárból, amennyit csak tudnak, az istállók közelébe szállítanak, takarmány tartalék céljaira. A többit a tábla már megszántott részén rakják kúpokba. A termés helyi mértékkel mérve igen jó: 18 mázsa májusi morzsolt holdankint. A siker titka, hogy a vezetők céltudatosan, előrelátóan szervezték a munkát. A besegítő családtagoknak például minden munkaegységnyi teljesítmény után 1kiló kukoricát adtak, külön jutalomként. Így a bányában dolgozó családtagok is szívesen segítettek.

Vitamin részegség

Már 1963-ban is felmerült a kérdés ugyanezen lapszám hasábjain, hogy vajon egészséges-e a vitamintabletták túlzott fogyasztása? „Semmi esetre sem árthat!” — gondolja sok laikus és igyekszik minél több vitamint fogyasztani. Ezért nem túlzás, ha szakmai körökben ma vitamin részegségről, vagy vitamin mániáról beszélnek. A vitamin mániákusok nemcsak a gyümölcsben és a főzelékben lévő természetes vitaminokat fogyasztják, hanem rengeteg tablettát is szednek, amelyeket a gyógyszeripar bőséges választékkal kínál. Egyre gyakrabban hallani elismert tudósok intelmeit elsősorban az A és D-vitamin túlzott fogyasztása ellen. Az u. n. vitaminbombázás súlyos károkat okozhat. Egyesek viszketegségben szenvednek miatta, másoknak kihull a haja. Ennél is súlyosabb és részben gyógyíthatatlan befolyást gyakorolhatnak a mesterséges vitaminok a csontfejlődésre. Volt rá eset, hogy gyerekek nemcsak a növésben maradtak el, de futás közben erős fájdalmakat is éreztek. Sok szakértő véleménye szerint egész sor eddig felderítetlen allergia függ össze a túlzott vitaminfogyasztással.