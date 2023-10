Az első polgári származású miniszterelnök, Wekerle Sándor háromszor is elfoglalta a vezetői széket, emellett pénzügy- és hadügyminiszter is volt. De Mór város szülötte nem csak államférfi volt, hanem kiemelkedő gazdasági szakember is. Wekerle 175 évvel ezelőtt született, ezért a Wekerle Sándor Alapítvány egy hat állomásból álló rendezvénysorozattal állított emléket a város leghíresebb szülöttének. Ebből kettő már lezajlott augusztusban, míg a másik a Móri Bornapokon, ahol megtartották a Wekerle Emlékbor Borversenyt.

Október 27-én, pénteken délelőtt kezdődött a harmadik rendezvény, melynek első részében a Wekerle Sándorról elnevezett díjak átadó ünnepségét tartották, míg ugyanazon a napon délután egy tudományos konferencia zajlott.

Fotó: Hrubos Zsolt

–A konferencia apropója az, hogy Wekerle Sándor nemcsak államférfi volt, hanem tudós is a maga korában, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, sőt bizonyos időszakban annak vezetőségben is szerepet vállalt. Az ő munkásságához kapcsolódóan átadjuk azokat a díjakat, amik az ő nevét viselik–mondta Buza Ernő, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

A Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat és a Wekerle Sándor Közgazdasági Életműdíjat olyan professzoroknak, neves tudósoknak kutatóknak, egyetemi tanároknak adják át, akik egy olyan, vagy ahhoz hasonló életpályát és munkásságot tudnak maguk mögött, mint annak idején Wekerle Sándor. A Fiatal Szakemberek Innovációs Díj egy olyan elismerés, amit a 40 év alatti, kizárólag Fejér megyei tudósok, kutatók kaphatnak, ellentétben az életműdíjakkal, melyhez a Kárpát-medence teljes területéről a beérkező javaslatok alapján választódnak ki a jelöltek.

­–A Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjat a Corvinus Egyetemen dolgozó Lengyel György professzor emeritus kapta. A szakember gazdaság szociológiával foglalkozik, illetve gazdasági kutatásokat végez, európai kitekintéssel.

A közgazdasági életműdíjat Török Ádám kapta, aki a Pannon Egyetemen professzor emeritus. Ő a gazdaságtudományokban tette le, nagyon komoly szinten, a névjegyét. Ő egyébként a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is volt 2020-ig–mutatta be a díjazottakat Buza Ernő.

Török Ádám betegség miatt nem tudott jelen lenni a díjátadón, ezért a Pannon Egyetem képviselői vették át helyette az elismerést.

–A Fiatal Szakemberek Innovációs Díjat 2023-ban Beszédes Bertalan adjunktus kapta, aki a mérnöki területen olyan innovatív megoldásokat és olyan újdonságokat vezetett be az egyetemi oktatásba, hogy ezt a munkásságát szeretnénk elismerni, ezzel is példának állítani mindenki elé, aki hasonló életpályát szeretne befutni– fogalmazott a kuratóriumi elnök.

A rendezvény második része egy tudományos konferencia volt, mely témáját tekintve talán a lehető legaktuálisabb a tudományos témák közül, vagyis a mesterséges intelligencia, illetve annak hatása a jelenben, a jövőre nézve, hogy hogyan működik, milyen veszélyek és milyen lehetőségek vannak benne?

–Öt neves szakértőt kértünk fel előadónak, akik egy-egy területen ezt megvilágítják nekünk a MI mibenlétét. Köztük lesz Laufer Tamás például, aki az Alba Innovár Élményközpont vezetője, aki az első előadónk lesz. Őt követi a Neuron Solutions két vezetője, akik a toplistás kutatói, illetve fejlesztő csapatukkal ott vannak az magyarországi élvonalban a mesterséges intelligencia kutatásban. A pénzügyi területről Urbán Viktor tart előadást, aki a Magyar Fintech Szövetség elnöke. Ő a mesterséges intelligencia bankszférában, a pénzügyekben való felhasználásáról, alkalmazásáról beszél majd, de itt lesz velünk Grósz Ákos a Grósz Coaching ügyvezetője, aki a mesterséges intelligencia gyakorlati felhasználásáról tart előadást, vagyis, hogy mit lehet ezzel kezdeni a való életben, akár egy nagyobb cég, akár egy kisvállalkozás esetében–fogalmazott Buza Ernő.

A versekkel és Kópiás Gabriella fuvolaművész előadásával fűszerezett rendezvény mindenki számára nyitott volt, hiszen nem csak a tudományos élet képviselőit hívták meg az egész napos rendezvényre, hanem Mór város lakosságát és mindenkit, akit érdekel Wekerle vagy éppen a mesterséges intelligencia.

A Wekerle 175 rendezvénysorozat ezzel a feléhez ért. A folytatásban, november 11-én egy történészkonferenciát szerveznek a Veritas Történetkutató Intézettel karöltve.

Fotó: Hrubos Zsolt

-A Veritas egy budapesti, komoly történészi gárdával és olyan neves szakemberekkel dolgozó intézet, akikkel mi együttműködési megállapodást kötöttünk. Az intézet a szakmai partnerünk és a rendezvényhez mi biztosítjuk a hátteret, a helyszínt és a szervezést. Hat professzor fog beszélni Wekerle Sándorról és a dualizmus koráról. A hat előadásban megvilágítják nekünk ezt a korszakot, persze elsősorban Wekerle Sándorra fókuszálva. Ez a rendezvény a Lamberg-kastélyban lesz, november 11-én szombaton délután–mondta Buza Ernő.

Fotó: Hrubos Zsolt

Mint megtudtuk, lesz egy találkozó is a Wekerle leszármazottaknak. Több mint 50 személy elérhetőségét sikerült összegyűjtenie az alapítványnak és a meghívásokra válaszul 14-en jelezték, hogy el is látogatnak Mórra. Ők is részt vesznek a történész konferencián, de azt megelőzően bemutatja nekik a Wekerle Sándor Alapítvány az ősükhöz kötődő móri emlékhelyeket, épületeket, emlékműveket, ahol ők is fejet hajtanak a családtag és az államférfi emléke előtt.

A rendezvénysorozat utolsó állomása Wekerle születésnapján, november 14-én lesz, az emlékműnél, ahol koszorúzást, illetve megemlékezést tartanak. A főhajtást követően a móri házasságkötő teremben tartott ünnepi műsorral zárják megemlékezés sorozatot.