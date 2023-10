Az elején kezdve, az óvoda szerette volna kihasználni az öreghegyi elhelyezkedéséből adódó lehetőségeit úgy, hogy közben saját tapasztalatok útján tanulják meg a gyerekek a környezet védelmének fontosságát.

– Mivel óvodásokról beszélünk, ezért mindenképpen törekedtünk arra, hogy olyan utakat keressünk, ahol a közvetlen tapasztalatszerzés, élményszerzés alapozza meg a gyerekek későbbi attitűdjét, a természethez való viszonyukat. Ennek érdekében már korábban is voltak kezdeményezéseink. Ilyen volt az a nemzetközi projekt is, mely során felvettük a kapcsolatot több ország óvodáival. Beszélgettünk, találkoztunk, tapasztalatot és tudást cseréltünk, majd igyekeztünk ezekből merítkezni és a saját környezetünkben megvalósítani azokat az ötleteket, amelyek megtetszettek. Talán ez adta az első olyan motivációt ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk a témában. Elkezdtük úgy átalakítani az óvoda udvarát, hogy ne csak játszótér legyen, hanem a különböző környezeti tevékenységeknek a színtere is és, amit lehetett, azt bevittük a csoportszobákba is – részletezte az intézményvezető.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A Gyöngyvirág Óvoda elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet is, melyhez elengedhetetlen volt, hogy az elmúlt években nagy hangsúlyt fektessenek a már fent említettekre. Időközben madárbarát intézmény is lettek, rendszeresen pályáznak a Virágos Székesfehérvárra, valamint a Mesés kiskertek városi programban is részt vesznek évről évre. Legutóbb pedig bekerültek Az E.ON Föld bajnokai pályázat 14 nyertese közé, melyre közel 400 közösség nevezett. A 25 millió forintos összdíjazásból 1,9 millió forint támogatást kaptak a megálmodott ötletükre, ami egy madárkert kialakítása.

– Van egy zártabb helyen lévő kertrészünk, gazdag növény-, és madárvilággal. Ezt szeretnénk fellendíteni és ebben nyújt nagy segítséget az elnyert összeg. A terveik szerint lesznek kihelyezett interaktív táblák és játékok. Illetve lesznek olyan eszközök, amiket a gyerekek a csoportszobákon belül is tudnak majd használni. Már megkerestük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet is, akiktől kaptunk egy ajánlatot madárodúkra, etetőkre és társasjátékra – folytatta Béndek Gáborné Ágnes.

Az ott dolgozó óvodapedagógusok igyekeznek minden évszakban olyan tevékenységet végezni a gyerekekkel közösen, amelyek segítenek a madaraknak. Télen etetőkkel, tavasszal odúkkal, nyáron pedig fürdetőkkel, itatókkal. Most éppen madáretetők készülnek, amelyeket aztán a lurkók haza is vihetnek és elhelyezhetik a saját kertjükben.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Az óvodavezető azt is elárulta, hogy minden csoportnak van egy „kabala” bagolybábja, akinek a tarisznyája mindig rejt egy környezettudatosságra felhívó üzenetet a gyerekek számára, erősítve őket minden nap céljuk fontosságára, azaz: óvjuk, védjük és gondoskodjunk a környezetünkről.