Az alapítvány az Egy nap Cukkerbergben! játékot most a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola 4. és 5. évfolyamos tanulóinak is elhozta. A pénteken zajló tematikus nap során a tanulók számos olyan programon vesznek részt, amelyek a cukorbetegség köré épülnek. Ugróiskoláznak, mégpedig úgy, hogy közben a diabétesszel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk, puzzle-öznek, különféle eszközöket kell felismerniük, kvízkérdésekre kell felelniük, valamint egy dietetikus és egy diabetológus szakorvos is érkezik hozzájuk.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetője elárulta, hogy a kezdeményezésük nem jöhetett volna létre a Nemzetközi Diabétesz Szövetség KiDS alapprogramja nélkül, amely a gyerekek mellett a pedagógusokat és a szülőket is megszólítja. Voltaképpen egy nekik összeállított tananyagról van szó.

A projektvezetőtől továbbá azt is megtudtuk, hogy a programokon való részvétel nem tét nélküli, a gyerekek ugyanis minden állomáson pontokat gyűjtenek, a nap végén pedig a legügyesebbek ajándékokat vehetnek át. Habár egyik résztvevő sem távozik üres kézzel, a legjobbak mégis egy kicsit nagyobb ajándékot kapnak.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A fentieken túl érdeklődtünk még arról, hogy ez a korosztály mennyire van tisztában magával a cukorbetegséggel. Tudják-e, hogy mit jelent cukorbetegnek lenni? Gémes Renáta szerint igen nagy a szórás korosztályon belül, vannak gyerekek, aki szinte semmit nem tudnak a betegségről, míg mások nagyon tájékozottak. Egy azonban szinte mindannyiukra igaz: nagyon érdeklődőek.