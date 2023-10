Ismét láthatóvá vált a háborúban elesett tanulók névsora és az apró emlékterecske kőpadja. Az intézmény bejáratától jobbra fekvő területről ugyanis már eltávolították a régi növényzetet és hamarosan kivágják azt a két égbenyúló tuját is, aminek a szakemberek szerint amúgy is csak néhány éve lenne vissza. Természetesen, hamarosan új növényeket ültetnek be, de ehhez először a diákok aktív részvételével fellazítják, felcsákányozzák a több évtizedes, betömörödött és tápanyagban szegény talajt, amelyből kiszedik a gyökérmaradványokat. A föld aztán átszitálva, az iskola tangazdaságából származó trágyával keverve kerül vissza a betonkoszorú keretezte előkertbe. Az épület tövébe fehér kavicsot szórnak. – Az ötlet a terület rendbetételére tőlem származik, az év elején vetettem fel a tantestületben és miután a kollégák támogatták, az önkormányzatot is megkerestük, akik a terület képviselőjének, Szabó Bakos Györgynének a közbenjárására anyagi és szakmai segítséget is adtak a munkához – mondta el kérdésünkre Scola Omar, az iskola szakmai igazgató-helyettese, akitől azt is megtudtuk, az előpark nem közterületen fekszik, az iskola területéhez tartozik.

Az új, árnyéktűrő növényeket már kiválasztották. A tereprendezés kiterjed az iskola előtti járdaszakasz mellett található régi ostorfákra is, amelyek elszáradt, veszélyessé vált ágait az Városgondnokság munkatársai eltávolítják, illetve a fa többi részét gallyazzák. Az előkert másik oldalát, a Mátyás király körút irányába, tavasszal tervezik rendezni.