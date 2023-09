Szeptember 21. az Alzheimer-kór világnapja. Magyarországon közel 250 ezer ember él demenciával és az érintettek száma a hozzátartozókkal együtt meghaladja az egymillió főt is. Csütörtökön, az Alzheimer-világnapon „Szívvel, szakértelemmel" mottóval szerveztek programokat a belvárosában, hogy felhívják a figyelmet az Alzheimer-kór és más demenciák terjedésének veszélyére.

A fehérvári eseménynek kezdetektől fogva a Katolikus Szeretetszolgálat a főszervezője. A megnyitón Spányi Antal megyéspüspök fontosnak nevezte az ilyen megmozdulásokat, szakmai programokat, amely a figyelemfelkeltésen túl felvértezi az érdeklődőket olyan tudással, eszközökkel és ismeretekkel, amivel jobban tudják kezelni a kialakult helyzeteket. A megyéspüspök az egymásra való odafigyelést is hangsúlyozta beszédében, a kulcsnak pedig a szeretet nevezte meg. Mint mondta, a Katolikus Szeretetszolgálat munkatársai Krisztus parancsát követik, keresztyén küldetést teljesítenek azzal, hogy a demenciával élők mellé állnak és segítik őket akkor is, amikor a betegségnek már elkövetkezik az a stádiuma, amikor a családi törődés, odafigyelés nem elég és családon túli megoldásra van szükség. Ekkor nyújt még inkább segítő kezet a Papi Otthon, ahol tartós, 24 órás ápolást biztosítanak.

A rendezvény az Országos Papi Otthonban nyílt meg.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a megnyitón egy-egy világnap kettőségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, egyfelöl egyfajta veszélyt hordoz magában, mivel úgy tekinthetünk rá, mint egy kötelező feladatra, amit aztán kipipálhatunk, másfelöl óriási lehetőséget is rejt magában, hiszen felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy ne csak egy napon, hanem az év hátralévő 364 napján is tudjuk, hogy mivel állunk szemben. A világnap kapcsán a polgármester az „együttműködés" fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, mivel folyamatosan nő azoknak a közösségeknek, a családoknak a száma, ahol valamilyen módon az érintettség megjelenik, ezért elengedhetetlen, hogy érzelmileg és szakmailag is minél inkább felkészüljenek a hozzátartozókat az otthoni ápolásra.

Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a demenciával élő betegek nem csak szeptember 21-én számíthatnak szeretetre, közösségre, befogadásra, hanem az év minden napján. Az intézmény azért dolgozik a várossal együtt, hogy segítsenek és ezt nem csak erkölcsi megfontolásból teszik, hanem hitből is.

A program ezt követően szakmai előadásokkal folytatódott a Papi Otthonban, ahol többek között bemutatták a Gondosóra programot, amely egy ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. De szó volt az egészséges táplálkozás szerepéről, az állatasszisztált terápia lehetőségeiről is az idősek körében. Majd a résztvevők egy finom ebéd elfogyasztása után útra keltek, hogy egy figyelemfelhívó sétával és az Országalma előtti tánccal ráirányítsák a fehérváriak figyelmét az Alzheimer világnapra.