Még július végén számoltunk be arról, hogy egy solymári család a nyaralásából hazatérve furcsa hangott hallott a ház kéményéből. Kiderült, egy termetes uhu szorult be kürtőbe, akiről nem lehetett tudni, mennyi időt tölthetett beszorulva, de szerencsére élt, és ápolásra volt szüksége. Igen rossz állapotban került végül a sukoró állatorvos, Berkényi Tamás kezei közé: a bagoly jó néhány felületi sérülést is összeszedett, lekoptak a karmai a kapaszkodástól, és vérzett a szárnya is. Szemét, szájüregét, tollazatát vastagon befedte a korom.

A Vadmadárkórház vezetője alaposan megvizsgálta, majd megkezdte terápiás kezelését, vitamiinokat, kondícionáló táplálást kapott és amint a Vadmadárkórház beszámolt róla, gyorsan reagált a jóra meggyötört kis teste. Mostanra nyilvànvalóvá vált, "hogy meggyógyult a kis "kormos", akin már egy csepp korom sem található. Teste kigömbölyödött, tollazata fényes és tiszta, szárnyai egészségesek és erősek, karmai ismét félelmetesek. Teljes pompájában térhet vissza a vadonba. Doki neki is a fülébe suttogta azt a varázsszót, amit úgy szeretnek hallani a gyógyultjaink : .......elmehetsz!"