A Virágóra jövő évi beültetéséről ezúttal is a fehérváriak döntenek. Október 1-ig választhatunk a kertészek által készített beültetési tervek közül a városi honlapon, a fehervar.hu oldalon keresztül:

A jövő évi Virágóra beültetéséről azért most kell dönteni, mert a virágok beszerzését még ősszel indítja a Városgondnokság. Három beültetési terv készült el a virágok pontos fajtáival együtt, melyek különböző megjelenésűek.

Homoki László kertészmérnök elmondta, hogy a tervezésnek határt szabott az óra kerete mellett a mutatók mérete, valamit a telepített virágok kezelhetősége egyaránt. Bármelyik terv is kapja a legtöbb szavazatot biztosan nagyon szép virágos számlapja lesz jövőre is a Virágórának.