Jelenleg húsz székesfehérvári és környékbeli cég – a KÉPES, azaz a „Közösségi Értékteremtő Program – Együtt Székesfehérvárért!” kezdeményezés keretében - 2013 óta adja támogatását a város iskoláiban, óvodáiban történő felújításokhoz.

Forrás: Vargha Tamás közösségi oldala

E program keretében zajlanak jelenleg is a munkálatok a Kodály Zoltán Általános Iskola udvarán, ahol már szépen látszanak a fejlesztések, új eszközök is. Az idei évi program egyik legnagyobb vállalása ez, melynek során elbontották a rönkpadokat és asztalokat, földjátékokat, helyette hetvenfős kórusdobogót, továbbá külső tantermet építenek. Helyet kapnak természetesen új játszóeszközök, kosárpalánkok, kézilabda kapuk, illetve labdafogó háló a sportpályán. Padokat, magaságyásokat is telepítenek.

Fotó: Vargha Tamás közösségi oldala

Vargha Tamás, országgyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán így fogalmazott: „Egy újabb fontos lépés a Kodály suli teljes megújulása felé! Tavasszal átadhattuk a tornatermet és új, tetőtéri tantermeket a diákoknak, mostanra pedig a homlokzati állvány is lekerült az iskola épületéről!” Majd pedig köszönetét fejezte ki a programban résztvevő vállalkozásoknak a támogatásért.