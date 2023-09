Ő akkor azt mondta, Székesfehérvár tulajdonképpen egy ufógócpont. Ezt támasztja alá az is, hogy nem sokkal cikkünk megjelenése után László számos üzenetet kapott a megyeszékhelyen élőktől, akik különös észleléseiket osztották meg vele. Egy ilyen történetet, kérésemre, meg is osztott olvasóinkkal: - Egy hölgy keresett meg, hogy még 2000 környékén a 81-es főúton mentek Mórra Székesfehérvárról és két, fényfoltokból álló koncentrikus kört láttak, amik forogtak. Egy ideig követte a jelenség az autót, majd eltűnt. Én azon nyomban a diszkófényre gondoltam, de a hölgy állította nem az volt - mesélte. Ez lehet a korábbi interjúban mesélt "hibafaktor": de ott van az a 10 százalék, amit nem lehet megmagyarázni, ez utóbbiból írt könyvet László Magyar UFO akták címmel.

Nos, a cikkünkben taglalt jelenség nem tartozik abba a bizonyos 10 százalékba. A fent említett, ufó-csoportokban is terjedő fotókat megmutattuk a kutatónak, s erre a látványra (amit alább videón is beszúrunk) kétségbevonhatatlan magyarázata van. Aki már az X-akták sorozat újabb részét vetítette le magának fejben, csalódnia kell...

- Ezek biztos, hogy Elon Musk Star Link műholdjai. Napi szinten tele van velük mindenféle ufós, fotós és amatőr csillagászati csoport is a közösségi oldalakon. Hihetetlennek találom, hogy akik érdeklődnek a téma és az égbolt iránt, olyan alapszintű ismerettel sem rendelkeznek, hogy ezt felismerjék. Tisztelet a kivételnek. Ez minimális utánajárást igényel, és nem kell hozzá szakértőnek lenni. Egyes weboldalakon már azt is megnézhetjük, hogy hol és mikor látható újra a "műholdvonat". Ezek a műholdak már évek óta velünk vannak az égbolton, de valaki még most is rácsodálkozik - válaszolta Miskolci László a feol.hu-nak.