A Gazdasági Kalauz írta meg, hogy 5 aranyéremmel, 1 ezüstéremmel, 4 bronzéremmel és 7 kiválósági éremmel térhetett haza a magyar csapat a Szakmák Európa-bajnokságáról, a EuroSkills Gdansk 2023 versenyről. Kiemelték, a fehérvári Nagy Dánielnek tizenkét vetélytársát sikerült legyőznie a háromnapos versenyen nyújtott teljesítményével. A 23 éves fiatalember a tavalyi WorldSkills megmérettetést kiválóságéremmel zárta, most pedig felállhatott az európai dobogó tetejére. Dániel a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolában végzett.

Fotó: EuroSkills

Mivel minden versenyző csak egyszer mehet Európa vagy világbajnokságra, Nagy Dániel versenyzői pályafutása itt véget ér, s most oktatónak hívták. Korábban terveiről is mesélt a lapnak: tanítványainak szeretné majd megmutatni, hogy szakmájába nemcsak kreativitást lehet vinni, hanem művészetet is. „Mert a fa, ez a gyönyörű anyag él és mozog, és olyan szép dolgokat lehet belőle csinálni, hogy annak az ember akár egy életen át örülhet.”

De nem ő az egyetlen, akire büszke lehet a megyeszékhely! Ezüstérmet szerzett ipari robotika csapatversenyben Farkas Bálint és Kovács Erik, akik ma az Óbudai Egyetem hallgatói, középfokú tanulmányaikat a SZSZC Széchenyi István Műszaki Technikumban illetve a Jáky József Technikumban végezték.

Gratulálunk a sikerekhez!