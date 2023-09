A Magyar Falu Program pályázatán kilencszemélyes falubuszt nyert el a tabajdi önkormányzat, tizenhat millió forint értékben. A 13,9 millió forintos pályázati forrást önerőből egészítették ki a teljes összegre. Bárányos Csaba polgármester és a testület tagjai személyesen is figyelemmel kísérik a falubeliek életét, sorsát, különös tekintettek az idősekre, egyedülállókra, hátrányos helyzetűekre, de legalábbis a nehéz élethelyzettel küzdőkre. S nemcsak a bajban, de a gesztusgyakorlásban is kötelezettségeket vállal a vezető és a hivatala, mint például a vásárlásban, a gyógyszerbeszerzésben, az iskolába, orvoshoz, adott esetben kórházba utazáshoz, ha nincs családtag, aki ezt megtegye. Hivatalos iratok, kérelmek kitöltésében, az ügyintézésekben sem küldenek el senkit, aki nehezebben boldogul, vagy nem igazodik el az internetes eljárásokban, hangsúlyozza a polgármester. Kulturális és sporteseményekre, nyugdíjas találkozókra is igénybe vehető a falubusz, hiszen ez is belefér a közösségi élet komfortossá tételébe.

Fotó: Döme László Balázs

Évi ötmillió forintos normatív támogatást is elnyert az önkormányzat az új falugondnok béréhez, a falubusz üzemanyag-vásárlásához, egyéb felmerülő költségekhez. Bölcskei Csabáné évek óta a polgármesteri hivatalban dolgozik, eddig is hozzá futottak be a segély- és tanácsot kérő telefonok, mindenkit személyesen ismer. Elvállalta a falugondnoki szolgálatot, a szociális étkeztetés és a segélyek nyilvántartása szintén hozzá tartozik a testületi döntések eligazítása nyomán. A községben a helyi református egyházközség a Tabajdi Idősekért református házi segítségnyújtó szolgálatot működteti Zsirka László lelkipásztor irányításával, de ők sem győznek mindent, a falugondnok munkájára is szükség lesz, mondta Bárányos Csaba. A falubuszt a napokban megnyílt minibölcsőde avatásakor adták át a községnek. Köztudomású, hogy a polgármester maga is vállal sofőrködést, s felül a munka- és erőgépekre, ha a helyzet úgy kívánja – füvet nyír, tűzifát szállít, havat takarít, miként képviselőtársai sem mondanak nemet a falu érdekében végzendő kétkezi feladatokra.