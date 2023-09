Reggeli zenés tornát hirdettek a Fehérvárcsurgói Egészségnap alkalmából, és voltak sportversenyek, nagy séta és persze biciklizés is a nap folyamán. Ám nem csak a különböző mozgásformákat helyezték a középpontba, a gasztronómia is a tematikát követte, így zöldségszobrászat és gyümölcslékóstoló is szerepelt a programok között, melyekre egy gyümölcs volt a belépő, sőt az egészség egyik fontos őrzőjével, a mézzel, illetve a méhészettel is ismerkedhettek a gyerekek.

Fotó: Önkormányzat

-Az egészségnap nap keretében próbáltunk a másnapi autómentes napra is gondolni, ezért kértük a gyerekektől, hogy minél többen érkezzen kerékpárral, rollerrel vagy gyalog. Hogy ezt elősegítsük, kis ajándékkal jutalmaztunk mindenkit, aki nem autóval jött az iskolába, mondta Temesvári Krisztián polgármester.

Az egészségnap egy teljesen újkeletű rendezvénye a településnek, ám kifejezetten hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a közös tekerést.

-Láthatja bárki, hogy a mindennapjaink része a kerékpározás, és szerencsére rengetegen érkeznek a hétköznapokon is így az iskolába, sőt a kollégák közül is sokan preferálják a kerékpáros közlekedést. A Közös tekerésnek elsősorban egy közösségépítő szándéka volt, illetve ezt is egy módszernek gondoltuk a fegyelmezettség és a közösséghez tartozás érzésének erősítésében. Nem mellesleg ez is egy olyan sportolási forma, amiben egyszerre sok gyereket tudunk megmozgatni, fogalmazott a polgármester.

Fotó: Önkormányzat

A sikerre és a közös célokra való tekintettel lesz folytatása az Egészségnapnak, így a következő alkalommal talán még többen állnak be a Közös tekerésbe. Persze így is jelentős tömeget alkottak, hiszen 74 diák és 7 pedagógus karikázott együtt a község utcáin, a Fehérvárcsurgói Polgárőrség védelme alatt.