– Ezt a várost, Székesfehérvárt, és a környező településeket már ezer éve is emberek, családok lakták, akik egészségre, szerető közegre, boldog családra, békességre vágytak és vágynak most is. Ezért is kiemelendő és megbecsülendő, hogy vannak, akik a békesség elérését segítik, akik igyekeznek garantálni az emberek biztonságát – mondta el az ünnepségen Cser-Palkovics András polgármester. A városvezető a helyszínen Koppán Viktor Dávidnak, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület parancsnokának is köszönetet mondott, amiért a szeptember 10-én Börgöndön történt repülőgép-balesetnél elsőként segítettek a helyszínen. S bár a tragédiát megakadályozni nem sikerült – tette hozzá az elöljáró –, azt igen, hogy a tűz továbbterjedjen és még nagyobb bajt okozzon.

A mintegy háromórás ünnepi programsorozat keretében koszorút helyeztek el a Zichy ligetnél található Havranek-emléktáblánál, valamint a Kempelen téri Szent Flórián-szobornál, ahol az egyházak képviselőinek áldására, megemlékezésre is sor került, illetve több utcán át látványos vonulást tartottak a tűzoltójárművekkel és térzene szólt a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának jóvoltából.

Természetesen nincsen ünnepség elismerések átadása nélkül. Cser-Palkovics András polgármester Benke Dávid Dénes korábbi tűzoltóparancsnoknak a munkát megköszönve nyújtott át emléklapot, illetve ugyancsak egy emléklap formájában a teljes állomány szolgálatteljesítését is megköszönte.

Díszoklevelet és Molnár József nyugállományú tűzoltótól emléktárgyat vett át Rideg Norbert tűzoltó őrnagy, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízott parancsnoka.

A rendezvényen fizetési fokozattal való előresorolás elismerésben részesítették a következő személyeket:

Varga Csaba tűzoltó főtörzsőrmester

Végh Ádám tűzoltó őrmester

Bálint Attila tűzoltó főtörzsőrmester

Szűcs Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester

Berta Bence tűzoltó főtörzsőrmester

Bozsoki Tamás tűzoltó főtörzsőrmester

A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány elismerését vehette át:

Horváth Péter tűzoltó alezredes

Csákvári Lajos tűzoltó százados

Pécsi László tűzoltó százados

Bor István tűzoltó törzszászlós

Huszár Zsolt tűzoltó törzszászlós

Szöllősy Kornél tűzoltó főtörzszászlós

Guber Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester

Németh Balázs tűzoltó főhadnagy

Krausz Gábor tűzoltó zászlós

Lukács Sándor tűzoltó törzszászlós

Béres József tűzoltó törzsőrmester

Sárközy Csaba tűzoltó törzszászlós

Kovács István tűzoltó főhadnagy

Az Év tűzoltója elismerésben részesült:

Laskó Gábor tűzoltó százados, a „C” szolgálati csoport szolgálatparancsnoka

A legrégebben szolgálatot teljesítő tűzoltók:

Molnár János tűzoltó őrnagy (1990-ben szerelt fel)

Nagy István tűzoltó főtörzsőrmester (1994-ben szerelt fel)

Nyugállományba vonult kollégák:

Kun István nyugállományú tűzoltó ezredes

Katczer László nyugállományú tűzoltó alezredes

Szauer Henrikné nyugállományú tűzoltó alezredes

Molnár Erik, a Székesfehérvári Tűzoltóság korábbi parancsnoka

Vén Norbert, a Székesfehérvári Tűzoltóság korábbi tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetője

A Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány ajándéktárggyal jutalmazta:

Sallai László tűzoltó alezredes

Benke Dávid Dénes tűzoltó alezredes

Katzcer László alezredes nyugállományba vonulását követően a Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány elnöki feladatait Vámi-Rácz Nikolett látja el.